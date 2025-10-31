VIII Gala Valores del Deporte: SPORT reconoce el compromiso y la inspiración de los protagonistas del año

El diario SPORT celebra la VIII edición de la Gala Valores del Deporte el próximo 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Comité Olímpico Español (Madrid). Durante este evento se hará entrega de los galardones a los premiados de este año: deportistas, clubes y entidades que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a inspirar y promover los valores que definen lo mejor del deporte: esfuerzo, solidaridad, superación, disciplina, respeto y resiliencia.

En esta edición se reconocerán las siguientes categorías: Valores Extraordinario, Valores Solidario, Valores Proyección, Valores Resiliencia Deportiva, Valores Revelación, Valores de la Afición, Valores Superación, Valores Femenino, Valores Masculino y Valores 2025.

La ceremonia contará con la conducción de Ainhoa Arbizu, periodista y presentadora de radio, y reunirá a grandes figuras del deporte español en una noche dedicada a celebrar la fuerza de los valores que trascienden la competición