VIII Gala Valores del Deporte: SPORT reconoce el compromiso y la inspiración de los protagonistas del año
El acto tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en la sede del Comité Olímpico Español (Madrid), y se transmitirá en directo por todos los canales de SPORT
El diario SPORT celebra la VIII edición de la Gala Valores del Deporte el próximo 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Comité Olímpico Español (Madrid). Durante este evento se hará entrega de los galardones a los premiados de este año: deportistas, clubes y entidades que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a inspirar y promover los valores que definen lo mejor del deporte: esfuerzo, solidaridad, superación, disciplina, respeto y resiliencia.
En esta edición se reconocerán las siguientes categorías: Valores Extraordinario, Valores Solidario, Valores Proyección, Valores Resiliencia Deportiva, Valores Revelación, Valores de la Afición, Valores Superación, Valores Femenino, Valores Masculino y Valores 2025.
La ceremonia contará con la conducción de Ainhoa Arbizu, periodista y presentadora de radio, y reunirá a grandes figuras del deporte español en una noche dedicada a celebrar la fuerza de los valores que trascienden la competición
