VIII Gala Valores del Deporte: SPORT reconoce el compromiso y la inspiración de los protagonistas del año

El acto tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en la sede del Comité Olímpico Español (Madrid), y se transmitirá en directo por todos los canales de SPORT

La Foto de familia de los premiados en la VII Gala Valores de SPORT especial 45 aniversario

La Foto de familia de los premiados en la VII Gala Valores de SPORT especial 45 aniversario / Dani Barbeito

SPORT.es

El diario SPORT celebra la VIII edición de la Gala Valores del Deporte el próximo 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Comité Olímpico Español (Madrid). Durante este evento se hará entrega de los galardones a los premiados de este año: deportistas, clubes y entidades que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a inspirar y promover los valores que definen lo mejor del deporte: esfuerzo, solidaridad, superación, disciplina, respeto y resiliencia.

En esta edición se reconocerán las siguientes categorías: Valores Extraordinario, Valores Solidario, Valores Proyección, Valores Resiliencia Deportiva, Valores Revelación, Valores de la Afición, Valores Superación, Valores Femenino, Valores Masculino y Valores 2025.

La ceremonia contará con la conducción de Ainhoa Arbizu, periodista y presentadora de radio, y reunirá a grandes figuras del deporte español en una noche dedicada a celebrar la fuerza de los valores que trascienden la competición

