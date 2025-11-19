El video que emocionó a Leo Messi

A través de un grafiti inmenso ubicado en la zona de Gracia (Barcelona), el artista Axe Colours dio sentido a un video en el que un montón de aficionados azulgranas agradecen a Leo Messi la huella que dejó en sus vidas tras su paso por la entidad azulgrana.

Se trata de un repaso a su trayectoria que se intercala con imágenes de sus goles y declaraciones emocionantes de estos aficionados, anónimos todos ellos, que resaltan el papel en sus vidas que provocó la explosión de Leo Messi en el equipo azulgrana.

Una de las imágenes del video a Messi / SPORT.ES

Es una cinta emocionante, conmovedora que desencajó al propio Leo Messsi, cuya reacción fue pocas veces vista: Voz temblorosa, incluso llorosa cuando tuvo que articular las palabras que le salían del corazón por lo que supone para él el Barça y su gente. Los aficionados al Barça no deben dudar en ver este brillante documento.

El video está dirigido por Iulene Servent, producido por Miki Soria, tiene un guión y edición de Marc Rollan, las entrevistas han sido efectuadas por David Bernabéu con los cámaras Joan Represa, Marc Rollan, Nil Torner y Javier Majada y la documentación de Marta Fernández.