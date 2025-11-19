Premio Valores Superación: Jennifer Pareja

Cuando era una niña de tres añitos, el agua le daba pánico. No conseguía pasar de los tobillos cuando se iban al río los calurosos días de verano en Olot. Sus padres lo tuvieron claro: Jenny tenía que hacer natación. Hicieron un esfuerzo y la apuntaron al club junto a su hermana. Jenny demostró enseguida que tenía unas aptitudes excepcionales y pronto destacó. Pero de repente su 'vida deportiva' dio un giro inesperado. Sus amigas cambiaron la natación por el waterpolo y ella se sintió sola haciendo largos.

Planteó el cambio al club, que veía en aquella niña de inmensos ojos verdes a una nadadora con mucho futuro y no aceptó la propuesta. Ella insistió, tenso la cuerda y finalmente el club cedió. Y así, por mimetismo de sus amigas se pasó también al deporte que la llevó a la gloria: Subcampeona olímpica, Campeona del Mundo, Campeona de Europa, mejor jugadora del mundo de waterpolo en 2013 y nueve Ligas y cuatro Champions con el CN Sabadell... un botín solo al alcance de los privilegiados.

Sin embargo, su ruptura con el waterpolo fue abrupta. La dejaron fuera de la selección a 57 días de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 con cinco argumentos “que puedo arrebatar uno por uno”, asegura la ex waterpolista. Se pasó ocho meses llorando al no entender nada, con ello llegó una crisis de identidad y dos semanas después anunció su retirada. No esperaba Jenny la aparición de un daño colateral: nunca más se metió en una piscina a nadar. Le generaba la misma ansiedad como cuando tenía tres años.

'Escondió' este problema refugiándose en los despachos. Una oportunidad que le ayudó a vivir y entender el deporte desde el otro lado. Primero como embajadora del proyecto Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, colaboró con la empresa Iberdrola en el fomento y desarrollo del deporte femenino, después fue nombrada asesora ejecutiva de la Presidencia del CSD y actualmente ejerce de Directora General de ADO. Tampoco faltaba a su cita con el gimnasio, pero el problema con el agua seguía latente.

Así que un día, tras muchos meses mentalizándose, se puso el reto de superar este problema y el 13 de junio de este año dio el primer paso para superarlo y regresó a una piscina a nadar.

Con el paso de los días fue superando sus miedos con un esfuerzo psicológico sublime. Empezó con un largo y poco a poco fue incrementando el número de piscinas en cada sesión que se pone en su agenda. No es fácil para ella. Sigue costando ponerse el bañador con el objetivo de nadar. Hace años que era solo la prenda de verano para un chapuzón hoy se enfunda en él para superar esa ansiedad y volver al medio que tanto la vio brillar.

Jenny ha superado la ansiedad que le generaba volver a nadar / RRSS

Es esta fuerza mental que ha sacado de su interior lo que SPORT ha querido premiar en una deportista que acumula todos los galardones posibles pero que se enfrentó al reto más duro de su vida con la aparición de la ansiedad. Con mucho trabajo y este afán de superación que siempre la ha caracterizado está logrando dejar atrás esta barrera que ha marcado su vida los últimos años.