Premio Valores Masculino 2025: Dennis González

Tras el merecido reconocimiento a Iris Tió, la Gala Valores 2025 de SPORT quiso extender su homenaje a la otra mitad de un éxito sin precedentes. Porque si Iris brilla con la elegancia del arte, Dennis González lo hace con la fuerza de quien ha aprendido a nadar —y a triunfar— contra corriente. Juntos alcanzaron el oro mundial en dúo mixto libre en el Campeonato del Mundo de Singapur, un hito sin precedentes para España en esta disciplina.

Aquel oro, el primero de la historia para nuestro país en el dúo mixto, simbolizó mucho más que una victoria deportiva. Fue la confirmación de que el talento, el esfuerzo y la pasión no entienden de etiquetas ni de límites. Dennis e Iris rompieron moldes, emocionaron al mundo y abrieron un nuevo capítulo para la natación artística española, demostrando que la armonía también puede escribirse en clave de igualdad.

Dennis González durante una visita a SPORT / Dani Barbeito

El 2025 también ha sido el año de su consagración con cinco medallas en el Mundial de Singapur —una de oro, dos de plata y dos de bronce—, consolidándose como una de las grandes figuras internacionales de este deporte. A ellas se suman los oros en los Campeonatos de Europa y en varias etapas de la Copa del Mundo, donde su talento y carisma han vuelto a brillar con luz propia.

Pero más allá del palmarés, el jurado de los Premios Valores ha querido destacar en él su compromiso con el deporte y su capacidad para superar obstáculos. Dennis ha sabido reivindicarse desde el esfuerzo y la autenticidad, rompiendo tópicos y demostrando que la belleza de la natación artística no tiene género, solo pasión.

Dennis e Iris emocionaron con su actuación en el Mundial de Singapur / FAZRY ISMAIL / EFE

Su historia es también la de la perseverancia. La de un joven que, con paciencia y trabajo, ha convertido cada reto en una oportunidad para crecer. Su presencia en la piscina transmite fuerza, energía, técnica y una sensibilidad artística que lo han convertido en referente para toda una generación.

En un deporte exigente, donde cada gesto cuenta, Dennis ha encontrado su manera de hablarle al agua: con elegancia, potencia y verdad. Esa autenticidad se ha ganado el corazón de sus compañeras, sus entrenadores y lo convierten en un ejemplo de superación y respeto dentro y fuera de la competición.

Igual que sus compañeras de la selección, Dennis está ya enfocado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 donde espera seguir cosechando éxitos y demostrando que la natación artística tiene todavía mucho recorrido.