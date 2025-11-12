Premio Valores Femenina 2025: Iris Tió

La Gala Valores 2025 de SPORT quiso abrir su noche más especial con una protagonista a la altura del mensaje que la inspira: el esfuerzo, la humildad y la pasión como camino hacia la excelencia. Iris Tió fue la primera galardonada de la velada, un reconocimiento merecido a una trayectoria que simboliza la cultura de la disciplina y el trabajo silencioso que hay detrás de cada éxito.

A sus 24 años, la barcelonesa ha alcanzado en 2025 su plena madurez deportiva. Lo ha hecho coronando una temporada extraordinaria, con tres medallas de oro y tres de bronce en el Mundial de Singapur, una cita que confirmó su condición de referente internacional en la natación artística. Su rendimiento ha sido el reflejo de un talento forjado día a día, desde la exigencia y sin hacer ruido Iris ha conquistado el mayor botín de una nadadora artística española siendo la primera en colgarse un oro en un Mundial.

Iris Tió hizo historia en Singapur / EFE

El jurado de los Premios Valores ha querido destacar en Iris su ejemplar dedicación y compromiso, su capacidad para reinventarse y seguir creciendo en un deporte tan técnico y exigente como la natación artística. En cada rutina, su elegancia y precisión se combinan con una fuerza interior que transmite liderazgo y emoción a partes iguales.

Más allá de las medallas, Tió representa esa idea de que el verdadero éxito se construye con constancia. Su evolución en los últimos años ha sido tan sólida como inspiradora, convirtiéndose en un modelo para las nuevas generaciones, un espejo donde reflejarse para apostar por esta disciplina a expensas de saber el sacrificio que conlleva.

En un deporte donde la perfección se mide al milímetro, Iris ha sabido convertir la presión en energía positiva. Su madurez no se traduce solo en resultados, sino en una forma de entender la competición desde la calma y el respeto, con un espíritu que encarna los valores más puros del deporte.

Iris Tió ya es un emblema del deporte español / EFE

El 2025 ha sido su año consagratorio, pero también un punto de partida hacia nuevos retos. Su mirada ya apunta hacia Los Ángeles 2028 y hacia la posibilidad de seguir empujando los límites de la natación artística española, a la que ha contribuido decisivamente en los últimos años.

Por todo ello, SPORT le entrega el Premio Valores 2025, un galardón que celebra su luz dentro del agua, pero también la serenidad, el compromiso y la inspiración que transmite fuera de ella. Porque Iris Tió no solo nada para ganar: nada para emocionar.