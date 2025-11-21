Impacto mundial de la Gala Valores: la emoción de Messi, el reto de los Márquez y el justo reconocimiento a Roberto Martínez

La VIII Gala Valores quedará en la retina gracias a los momentos protagonizados por diez campeones que demostraron su capacidad para impactar en el mundo a través del deporte. El gran momento de la noche, por inesperado, al no estar en el auditorio del COE, fue la recepción de Messi del premio con el que el barcelonismo le reconocía como el mejor de su historia.

Una entrega que tuvo lugar en Miami, de mano del director de SPORT Joan Vehils, pero que se dejó sentir en todo el planeta, tal y como se reflejó en la prensa internacional. Sobre todo, en la de su país Argentina, donde las imágenes del campeón del mundo con los ojos vidriosos trasladaron automáticamente a sus compatriotas al momento de su despedida del Barça y de Barcelona, dos lugares físicos y emocionales a los que prometió volver: "Es mi casa, es mi gente y es mi lugar".

PI STUDIO

Las búsquedas del vídeo que emocionó a Messi se dispararon, como demuestran las miles de interacciones que provocó un fragmento audiovisual que consiguió parar el tiempo. Por unos instantes, Leo nunca pareció haberse ido del lugar al que volvió con el galardón que coronó una noche de testimonios que resonaron al día siguiente en medios, redes sociales y hasta en las conversaciones de la calle. Porque es difícil reunir bajo un mismo motivo a deportistas tan exitosos como los hermanos Márquez.

El primer premio en casa

Marc y Álex confesaron el pacto que tuvieron en una temporada inigualable que esperan repetir en la próxima. Así lo dejaron firmado en la VIII Gala Valores, en la que dejaron bien claro, con un sorriso perpetuo, que son hermanos en casa y en la pista. Igualmente, la confesión de Jennifer Pareja sobre su difícil regreso a una piscina años después de su retirada, dio buena de lo emocional del acto.

El que sirvió para reconocer, al fin, a Roberto Martínez, seleccionador de Portugal. Un entrenador al que, como él mismo confesó, nunca le habían reconocido en suelo español y al que SPORT concedió el honor que merece alguien que, pese a los años que lleva fuera, se acordó de su Balaguer natal antes que de ninguna de las múltiples ciudades en las que ha triunfado.