Gala Valores: Una fiesta repleta de cracks

Un año más, y ya son ocho, el Diario SPORT tiene el privilegio de abanderar la Gala Valores del Deporte, una fiesta que va mucho más allá del reconocimiento de los éxitos deportivos de sus protagonistas. Se trata de un homenaje a atletas cuyo compromiso con sus respectivas disciplinas es absolutamente integral, pero que nunca han dejado de tener en perspectiva la esencia del deporte, sus valores y todo aquello que les ha dado al margen de medallas, copas y dinero.

El próximo 19 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Comité Olímpico Español (Madrid), subirán al escenario deportistas que nos han emocionado con sus gestas y nos han hecho vibrar con sus éxitos, pero a la vez nos han demostrado que su humanidad, altruismo, filosofía o generosidad... en definitiva, sus valores no han cambiado cuando se han cumplido los objetivos deportivos.

Los hermanos Márquez serán reconocidos / efe

En el acto se hará entrega de los galardones a los premiados de este año: deportistas, que, con su trabajo y compromiso, han contribuido a inspirar y promover los valores que definen lo mejor del deporte: esfuerzo, solidaridad, superación, disciplina, respeto y resiliencia.

En esta edición se premiará a los siguientes deportistas: el futbolista Leo Messi (Valores de la Afición), los pilotos Marc y Àlex Márquez (Valores 2025), la atleta María Pérez (Valores Extraordinario), la nadadora de artística Iris Tió (Valores Femenina 2025), el nadador de artística Dennis González (Valores Masculino 2025), la exwaterpolista Jennifer Pareja (Valores Superación), el alpinista Carlos Soria (Valores Resiliencia Deportiva), el entrenador Robert Martínez (Valores Trayectoria) y el joven arquero Andrés Temiño (Valores Proyección).

Unos nombres más conocidos, otros aún por darse a conocer, algunos con una trayectoria infinita o con miedos que han superado, pero todos ellos han vivido un 2025 vinculados a sus disciplinas desde una versión humilde y generosa que se verá reconocida en una Gala diferente.

Robert Martínez, seleccionador de Portugal / efe

Prensa Ibérica y concretamente SPORT apuestan por premiar este lado del deporte, el lado más humano, mostrando sensibilidad a aspectos no tan llamativos pero no por ello menos importantes.

La ceremonia, que contará con la conducción de Ainhoa Arbizu, periodista y presentadora de radio, reunirá, además de a estos increíbles deportistas, a representantes de distinas marcas e instituciones que también apuestan por los valores del deporte.