La emoción de Messi al recibir el premio: “Barcelona es mi casa, es mi gente, es mi lugar”

Emocionado estaba Leo Messi al ver el video en el que la afición del Barcelona le mostraba todo un amor que permanece vivo pese al paso de los años.

Durante su carrera el jugador argentino ha recibido muchos premios, pero ninguno como este porque no se trata de reconocer un rendimiento deportivo, un título, un registro goleador o un premio por una gran temporada. Se trata de un premio que le da la ciudad que le acogió a los 12 años y que, con su manera de ser dentro y fuera del campo, se ganó el aprecio, la estima de una afición que todavía hoy le venera.

Joan Vehils, director de SPORT, se desplazó a Miami para reconocer esta huella que permanece viva en el recuerdo de todos. Fue en un salón de la sede del Inter de Miami, donde Leo se preparaba para iniciar los play off al título de la MLS. Era imposible, por calendario, que Leo pudiera recoger el premio en la gala de Madrid y fue el director de SPORT quien se desplazó a Florida para encontrarse con el crack.

Darle el premio y ver conjuntamente un video en el que la afición le agradece los años en los que estuvo a Barcelona, ciudad que siempre le esperará con los brazos abiertos a su regreso.

Leo Messi se emocionó con el video, ojos vidriosos y palabras entrecortadas que costaban salir de su boca al estar prendido por la emoción.

“La verdad”, empezó diciendo, “es que hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa”.

También sacó a relucir ese puñal que le fue clavado en el seno de su corazón cuando tuvo que irse porque Laporta no le renocó, una herida que permanece viva pese al paso de los años: “Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera, pero siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido. Y, nada, agradecido por esto. Hace mucho que no voy a Barcelona, que no voy al estadio. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdo hermoso, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo.

Imagen de la entrega de premios en Miami, Leo con Iulene Servent / INTER MIAMI CF

La distancia no significa que se olvide de Barcelona sino que en su cabeza está la idea de volver. “Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más. De momento, estaré unos años más por aquí, seguramente, pero vamos a volver a Barcelona, porque, como dije siempre, es mi lugar, mi casa. Extrañamos mucho, así que volveremos por ahí”.

Luego de este encuentro, ocurrió todo lo que ha desencadenado una ola de amor mutuo. Primero fue la visita sorpresa de Leo Messi al Camp Nou, de madrugada, sin presencia de nadie del club, solo acompañado de un par de amigos.

Imagen de la entrega de premios en Miami / INTER MIAMI CF

Luego, la charla en la que Leo Messi, en exclusiva para SPORT, ponía voz a un sentimiento que le salía del fondo del corazón sobre su amor por el FCBarcelona. Y primero el silencio del presidente y el anuncio de una estatua que, sin duda, no colma todo lo que ha dado Leo Messi al Barcelona a lo largo de los últimos años en una época dorada.