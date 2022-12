Anabel Medina, Premio Valores Entrenador

Pese a no cumplir los objetivos la entrenadora alentó a sus pupilas y alabó el trabajo del rival La capitana del equipo de tenis femenino apuesta por la complicidad y el compromiso como valores imprescindibles

No es lo mismo jugar que entrenar. Y mucho menos cuando entrenas un equipo de un deporte individual. Es como la cuadratura del círculo. Pero Anabel Medina, seleccionadora de tenis femenino, no dudó en aceptar el reto y ponerse al frente de un renovado equipo español para buscar el éxito.

Jugadora profesional desde 1998 y retirada en 2014 de las pistas de tenis, esta valenciana de 40 años nunca ha dejado de formar parte de un deporte que le apasiona y que le ha aportado todos aquellos valores que hoy, como entrenadora, aplica con maestría y enseña a sus pupilas.

Comentarista, directora del Open Comunitat de Valencia y hoy seleccionadora, Anabel Medina, poseedora de 11 títulos WTA trabaja con el equipo español con las ideas claras: “Lo más importante es que se ayuden, compartiendo su experiencia. Ellas saben lo que es tener presión, lo más importante es jugar como equipo, compartiendo sus emociones y ayudando al resto”, decía antes de afrontar la Billie Jean King Cup.

Siempre positiva con el equipo

Las cosas no salieron como se esperaba y España, que partía como favorita, se quedó fuera de las semifinales tras perder los tres partidos con Gran Bretaña.

Fue una decepción para las jugadoras, los aficionados y también para Anabel, pero lejos de lamentarse por no haber conseguido el objetivo, Medina no dudó en animar a sus pupilas de cara a otros retos y por encima de todo reconocer el mérito de las rivales. “Jugaron muy, muy bien del primer al último punto. Lo único que podemos decir es ‘bien hecho, buen trabajo y buena suerte en semifinales’”, unas palabras que honoran a una seleccionadora que por encima de ganar, muy importante desde luego, no duda en valorar el trabajo ajeno y en crecer desde la derrota buscando el trabajo en equipo.