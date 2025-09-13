Zubimendi vale un imperio

En el Arsenal tienen claro que el objetivo es luchar y, si es posible de una vez por todas, levantar la tan ansiada Premier League. Es por ello que el equipo 'gunner' ha llevado a cabo una importante inversión este verano para elevar todavía más el nivel de la plantilla. Nombres como Piero Hincapié, Cristhian Mosquera, Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Martín Zubimendi llegaron para dotar de más recursos y alternativas a Mikel Arteta.

Y, pese a la derrota por la mínima en el campo del Liverpool en la anterior jornada liguera, las sensaciones de este renovado Arsenal son buenas con las victorias ante el Leeds United, Manchester United... y el triunfo sumado este sábado contra el Nottingham Forest (3-0). El equipo 'gunner' se impuso con comodidad en el debut de Ange Postecoglou como nuevo técnico del Forest con un enorme protagonismo para Martín Zubimendi.

El centrocampista vasco aterrizó este verano al Emirates Stadium procedente de la Real Sociedad a cambio de 70 millones de euros. No era una cifra cualquiera, pero, visto su rendimiento en sus primeros partidos como 'gunner', parece barato. Después de ser titular en las tres jornadas disputadas hasta la fecha, el mediocampista se destapó definitivamente en el duelo contra el Forest con un doblete fundamental para darle los tres puntos a su equipo.

Zubimendi estrenó el marcador con un excelente golpeo desde fuera del área, imparable para el guardameta visitante. Y, ya en la recta final del encuentro, sentenció el triunfo del Arsenal con un fuerte y preciso cabezazo. Fue el 'MVP' del partido, porque más allá de los goles, fue el jefe del equipo en la medular con su habitual capacidad para robar, realizar ayudas defensivas, dar salida de balón y ordenar al equipo. Un futbolista total.

Martin Zubimendi, protagonista contra el Nottingham Forest / EFE

También fue capaz de ver portería Viktor Gyökeres. El delantero sueco anotó el segundo gol del Arsenal y, poco a poco, parece ir adaptándose mejor al ritmo y la exigencia de la Premier League. Es evidente el salto de nivel, pero tiene claro que puede ser diferencial entre los mejores jugadores del mundo. Por ahora, ya van tres goles en cuatro jornadas. El Arsenal funciona, y sus fichajes responden de la mejor manera sobre el terreno de juego.