De Zerbi, el técnico con peor ratio de victorias en la historia del Tottenham: "Necesitamos un clic"

Aun cuando el Tottenham Hotspur fue uno de los grandes agitadores del pasado mercado de verano, gastando 366 millones de euros para remodelar una plantilla que casi le llevó al descenso en el curso anterior, lo cierto es que la situación parece lejos de mejorar. Tras cinco partidos en la Premier League, el conjunto londinense no ha sido capaz de transformar ni una sola ocasión en gol, y la eliminación de la Carabao Cup a manos del Liverpool de Andoni Iraola deja a De Zerbi al borde del despido.

De hecho, tal es la gravedad de la situación que, desde que llegara a final de la campaña pasada para salvar a los Spurs del descenso, el técnico italiano solo ha ganado cuatro de los 13 partidos que ha dirigido entre todas las competiciones. Así, esta estadística le sirve para convertirse en el técnico con peor ratio de victorias que haya dirigido un mínimo de 10 partidos en toda la historia del Tottenham. Con un 31% de porcentaje de triunfo, el ex del Brighton iguala el récord negativo de Osvaldo Ardiles de 1994.

Primer gol a un equipo de Premier en el sexto partido

Tras caer derrotado ante el Brentford por 3-0 en el debut en la Premier League, superar al Charlton de Championship en la primera ronda de Carabao, perder ante el Newcastle por 0-2 y sumar dos empates a cero consecutivos en liga frente a Nottingham Forest y Everton, el partido ante el Liverpool en Anfield se afrontaba sin excesivo optimismo.

El Liverpool fulmina al Tottenham de la Copa / EUP

De esta manera, se cumplieron las expectativas y los 'Reds' superaron a los Spurs con un marcador definitivo de 3-1, en un enfrentamiento que al menos sirvió a los 'Lilywhites' para anotar el primer gol a un equipo de Primera División en todo el curso. Además, los goles de Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai acabaron con las esperanzas de los Spurs de encontrar una vía para salvar el año en la Copa de la Liga, ya que esta temporada no disputará competiciones europeas.

Tras el enfrentamiento, Roberto De Zerbi no ocultó lo preocupante de la situación y la necesidad de salir del bache. "Necesitamos un clic. Creo en mis jugadores, tengo una gran confianza. Cuando lleguemos a encontrar el clic, para ganar un partido, creo que disfrutaremos con estos jugadores, porque sus cualidades son increíbles", destacó el entrenador italiano, confiado en poder revertir la situación aun cuando no se espera que cuente con mucho más tiempo para lograrlo.