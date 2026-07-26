De Zerbi avisa: "Quien no se sienta orgulloso de estar aquí, tiene que irse"

Tras ganar la Europa League en la temporada 24/25, lo que suponía volver a tocar metal muchos años después, podía parecer que el Tottenham iba a encontrar cierta estabilidad y consolidar su proyecto. Nada más lejos de la realidad. Después de varias idas y venidas en el banquillo de los Spurs a lo largo de la pasada campaña, Roberto De Zerbi fue quien consiguió evitar sobre la bociana un descenso cuyas repercusiones para el club londinense hubiesen sido catastróficas.

Ahora, con más margen de maniobra y tiempo para construir las bases de su nuevo proyecto, el cual debería apuntar mucho más alto que solo a lograr la permanencia, el entrenador italiano aprovechó para marcar las pautas a seguir y comentar públicamente las intenciones del club inglés en lo que queda de mercado, tras haber reforzado la plantilla con un gasto superior a los 250 millones de euros en lo que va de verano.

"Necesitamos dos o tres jugadores más"

Hasta el momento, los 'lilywhites' han cerrado los fichajes de Sandro Tonali, procedente del Newcastle a cambio de 108 millones de euros; Mateus Fernandes, quien llega del West Ham por unos 99 kilos, y Van Hecke, fichado tras el pago de 60 millones al Brighton, además de los refuerzos como agentes libres de Marcos Senesi, Andrew Robertson y Martín Dubravka.

Tonali, nuevo jugador del Tottenham / 'X'

De esta manera, alguno podría creer que no habrá muchos más movimientos tras la gran inversión económica, pero las intenciones de De Zerbi apuntan en otra dirección. "Nuestro objetivo es completar nuestra línea de ataque, necesitamos dos o tres jugadores más", confirmó el italiano a los medios tras el triunfo de los Spurs en el segundo duelo de pretemporada frente al Auckland FC, resuelto con dos goles de Dane Sacrlett y Richarlison.

Además, en un mensaje que se ha interpretado como una posible indirecta para futbolistas como Lucas Bergvall o Cristian 'el Cuti' Romero, los cuales parecen estar por la labor de abandonar el conjunto de la Premier League, el técnico se mostró tajante: "Quien no esté contento, quien no se sienta orgulloso de estar aquí, tiene que irse". Así, el entrenador transalpino demostró la importancia que otorga a la mentalidad de su plantilla, antes de concluir con un aviso claro. "Quiero que los jugadores salten al campo del Tottenham Hotspur Stadium con mucha motivación. Esa motivación es estar contentos de seguir en el mismo equipo", expuso el ex del Brighton.