Xu Bin, el octavo jugador chino en pisar la Premier League

El mercado de fichajes de invierno no se detiene y el último movimiento tiene acento asiático. El protagonista, en este caso, ha sido el Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League, que este jueves ha hecho oficial la incorporación de Xu Bin, capitán de la selección sub-23 de China. Con esta llegada, el joven centrocampista se convierte en el octavo futbolista chino que alcanza la máxima competición del fútbol inglés.

Uno Wolves en caída libre

La temporada de los Wolves está siendo para el olvido. El conjunto dirigido por el británico Robert Owen Edwards es último con ocho puntos, a siete del Burnley, que marca la zona inmediatamente superior. Por primera vez desde su último ascenso, en 2018 con Nuno Espírito Santo en el banquillo, en Molineux se empieza a dar casi por hecho un descenso a la Championship.

Esta dinámica ha provocado que más de un jugador haya "saltado por la borda" en este mercado invernal antes de que el barco termine de hundirse. Por el momento, han salido cedidos Ki-Jana Hoever al Sheffield United, Marshall Munetsi al Paris FC y Fer López al Celta. Además, todo apunta a que en las próximas horas se hará oficial la venta del delantero noruego Strand Larsen al Crystal Palace por una cifra superior a los 50 millones de libras.

Con ese escenario, la dirección deportiva del club se ha visto obligada a acudir al mercado y asegurar la llegada de Xu Bin, procedente del Qingdao West Coast. El mediocentro, de 21 años, empezará en el equipo sub-21 mientras se adapta al país y al idioma. Xu viene, además, de ser finalista de la Copa Asiática sub-23, disputada este mes en Arabia Saudí, torneo en el que Japón se proclamó campeón tras imponerse por 4-0 en la final.

Los chinos en la Premier: un camino con pocos nombres

Si Xu Bin llega a debutar en Premier, será el octavo chino en lograrlo. El primero y, todavía cuando la máxima categoría inglesa se conocía como First Division, fue Sun Jihai, lateral derecho que superó los 100 partidos en Inglaterra. Debutó en la 98/99 con el Crystal Palace y disputó 25 partidos entre todas las competiciones antes de regresar a China. En 2002, el Manchester City pagó algo más de tres millones para recuperarlo y, con los Sky Blues, se consolidó. Debutó en Premier el 17 de agosto de 2002 y jugó 151 partidos como citizen, antes de pasar por el Sheffield United (17 partidos) y cerrar su etapa en Inglaterra. No ganó títulos, pero sí llegó a disputar cuatro partidos de Copa de la UEFA en la 03/04 con el City. Fue el primer jugador asiático en meter gol en la máxima categoría del fútbol inglés.

En ese mismo año también debutaron, aunque con el Everton, Tie Li y Weifeng Li, con trayectorias muy dispares. Tie Li disputó 40 partidos con los 'Toffees' entre 2004 y 2006 y, tras salir al Sheffield, apenas jugó un encuentro. En 2024 fue condenado a 20 años de cárcel por sobornos. Weifeng Li, por su parte, solo jugó una vez en liga y una en FA Cup y su periplo en el Reino Unido duró tan solo una temporada antes de regresar a China, donde desarrolló el resto de su carrera.

En 2007 llegaron los debuts de Zheng Zhi y Dong Fangzhuo. El primero militó en el Bolton, con el que disputó 70 partidos (12 en Premier), antes de marcharse al Celtic, donde apenas jugó 19. Después volvió a China. Dong, en cambio, pasó sin demasiado impacto por el Manchester United de Ferguson. Disputó tres partidos (uno de liga en la 06/07 y otro en Champions y FA Cup en la 07/08), aunque ese paso le permitió figurar como campeón de la Premier 06/07 y de la Champions 07/08. Fuera del United no tuvo otra oportunidad en Inglaterra, aunque sí llegó a jugar 76 partidos con el Royal Antwerp en Bélgica.

Cinco años más tarde llegó el caso de Nico Yennaris, nacido en el Reino Unido y nacionalizado chino como Li Ke. Formado en la cantera del Arsenal, debutó con los gunners en enero de 2012 ante el Manchester United, aunque solo sumó cuatro apariciones. Tuvo más recorrido en el fútbol británico con el Wycombe (17 partidos) y, sobre todo, con el Brentford, el club en el que más jugó en su carrera (157). Después se marchó a China, donde ha pasado por Beijing Guoan y Shanghai Shenhua.

El último precedente en la Premier es Tyias Browning, otro caso similar. Nacido en Liverpool, se formó en el Everton y debutó con los 'Toffees' en septiembre de 2014, aunque solo disputó nueve partidos con el primer equipo. Más tarde tuvo cesiones con escaso protagonismo en Preston North End (8) y Wigan (2), y acumuló más continuidad en el Sunderland (29). En febrero de 2019 puso rumbo al Guangzhou Evergrande por 4,6 millones de euros y en 2022 fichó por el Shanghai Port. Su etapa en China le abrió la puerta a la nacionalidad: debutó con la selección en mayo de 2021 y actualmente suma 35 partidos con Los Dragones.