Lo de Xavi Simons es cada vez más preocupante

Xavi Simons (Ámsterdam, 2003) estaba llamado a pilotar el ilusionante Tottenham de Thomas Frank. Los 'Spurs' habían roto una tremebunda sequía de 17 años sin títulos - o lo que es lo mismo, 6.295 días - tras tocar la gloria en San Mamés con la consecucción de la Europa League. El neerlandés, formado en La Masia y con recorrido en la élite de la mano de PSG y RB Leipzig, sumaba talento a una plantilla que ya contaba con futbolistas 'top' como Van de Ven, 'Cuti' Romero, Pedro Porro, Maddison, Richarlison, Solanke y compañía para hacer cosas interesantes esta 25/26.

La confianza por parte de la entidad del norte de Londres fue total: inversión de 65 millones y contrato de larga duración, hasta 2030, con opción a dos años más. El suyo fue, de hecho, uno de los movimientos del verano. Pudo irse a otro de los clubes capitalinos, como era el Chelsea, pero se decantó por el proyecto de Thomas Frank.

Había cierta expectación por cómo se desenvolvería en una competición tan exigente como la Premier League. Venía de lucir gran parte de su potencial en el conjunto propiedad de la empresa de bebidas energéticas y su fútbol pedía a gritos un salto como este.

Simons en su presentación con el Tottenham / Evening Standard

Intrascendente

La realidad, por desafortunada que pueda ser, es que Xavi no lo está pasando nada bien en el norte de Londres. Consumido prácticamente la mitad del curso, el neerlandés está firmando una primera campaña decepcionante en el Tottenham. Con ese aura de futbolista especial, está siendo partícipe de la desastrosa temporada de los 'Spurs' en la Premier League.

Está jugando con fuego el conjunto ahora dirigido por Igor Tudor. Decimosexto clasificado con 29 puntos, está a tan solo un punto de un descenso que marca el West Ham con 28. La parte baja de la tabla está apretada no, lo siguiente. Exceptuando a Wolves y Burnley, hay hasta cuatro equipos que pelean por eludir la Championship: West Ham, Nottingham Forest, Tottenham y Leeds.

Xavi Simons, jugador el Tottenham / Europa Press

La derrota ante el Crystal Palace escoció especialmente en el Tottenham Hotspur Stadium. Y por cómo se produjo. Simons, de hecho, inició en el banquillo y apenas jugó 16 minutos. Su incidencia en el juego está siendo nula: tres goles y seis asistencias en 36 partidos entre todas las competiciones.

Su absurda expulsión ante el Liverpool por su patada a su compañero de selección, Virgil van Dijk - y que le costó tres partidos de sanción - tampoco ayuda. Y, ahora, por lo visto, su estatus de titular indiscutible podría estar en peligro.

Xavi Simons, expulsado contra el Liverpool / EFE

Su futuro, en el aire

No se le vislumbraba como el heredero de un Son Heung-Min cuyo legado en el norte de Londres será eterno. Son perfiles distintos: el surcoreano es más llegador y vertical que el neerlandés, más bien un pasador. Pero sí se esperaba bastante más de un futbolista con 'ADN Barça' y unas condiciones brutales.

Un Tottenham en caída libre en Inglaterra, pero que acabó cuarto en la Fase liga de la Champions, visita el Riyadh Air Metropolitano para disputar la ida de los octavos de final de la competición. Y Simons, como no iba a ser de otra manera, será uno de los grandes protagonistas de la cita continental.

Noticias relacionadas

Por lo visto, según apunta el periodista italiano Nicolò Schira, Xavi Simons podría hacer las maletas si el Tottenham descendiese a la Championship. Tiene contrato hasta 2030, aunque una hipotética pérdida de categoría podría abrir la puerta a una salida anticipada.