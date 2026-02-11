Xavi Simons preocupa: el Tottenham se acerca al descenso

El Tottenham sigue hundiéndose en una temporada que amenaza con convertirse en una pesadilla, y ni siquiera la presencia de Xavi Simons ha servido para frenar la caída. El conjunto londinense volvió a tropezar en casa en la más reciente jornada, derrotado por 1-2 ante el Newcastle, en un resultado que prolonga su alarmante sequía de victorias en la Premier League en este 2026 y lo mantiene peligrosamente cerca de los puestos de descenso.

Xavi Simons, víctima de la crisis del Tottenham / AP

En la vorágine de malos resultados cae Simons, fichado en verano desde el Leipzig a cambio de 65 millones de euros para liderar el proyecto de un Thomas Frank recién llegado tras la salida de Postecoglou. Pero no ha podido ser: ni su figura es relevante para el equipo -apenas un gol y cuatro asistencias en 20 partidos ligueros-, ni el proyecto de Frank toma forma en Londres.

El equipo atraviesa una dinámica terrorífica: cuatro empates y cuatro derrotas en lo que va de año. Una racha que ha dejado a los ‘spurs’ en la decimosexta posición con 29 puntos y la amenaza real de verse atrapados en la pelea por la permanencia -el 18º, West Ham, tiene 25 puntos-.

Muchas bajas... y un Newcastle certero

Además, el Tottenham llegó condicionado por una larga lista de ausencias importantes, entre ellas Pedro Porro, Cristian Romero, Rodrigo Bentancur o Richarlison, lo que limitó sus recursos ante un Newcastle que tampoco vivía su mejor momento, pero supo golpear en los instantes clave.

Los visitantes se adelantaron justo antes del descanso, cuando Malick Thiaw aprovechó un rechace tras una intervención de Vicario para abrir el marcador. El tanto llegó después de que el VAR hubiese invalidado previamente otra acción peligrosa por un fuera de juego ajustadísimo.

El empate llegó a balón parado, con Archie Gray culminando una prolongación en un saque de esquina. Sin embargo, la ilusión duró muy poco. Apenas cuatro minutos después, Jacob Ramsey volvió a adelantar al Newcastle con un disparo cruzado tras una gran asistencia de Anthony Gordon. El golpe dejó sin respuesta a un Tottenham sin ideas en el tramo final, incapaz de generar peligro real.

La derrota desató el enfado del público, que despidió al equipo con una sonora pitada y cánticos contra Thomas Frank. Ahí estaba Xavi, enrevesado en una crisis que puede costarle el sitio al entrenador y el rendimiento a su fichaje estrella en la temporada de debut. Su actualidad preocupa, pero el futuro aún más con el descenso a Championship amenazando en el horizonte.