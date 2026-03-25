Xavi Simons pide salir del Tottenham y se deja querer por un precio de traspaso razonable

Su cara lo decía todo. Pese a firmar un doblete y ser elegido Jugador del Partido, Xavi Simons no estaba satisfecho. Normal. El Tottenham acababa de ser eliminado de la Champions League a manos de un Atlético de Madrid que le dejó en evidencia en el Riyadh Air Metropolitano. Y agravaba su preocupante crisis.

El neerlandés no está en su mejor momento. Se esperaban grandes cosas de él en el norte de Londres. No en vano el Tottenham había invertido 65 millones en su fichaje y le había blindado con un contrato de larga duración, hasta 2030. Tampoco ayuda el delicado momento que viven unos 'Spurs' que cayeron estrepitosamente ante el Nottingham Forest, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Los de Igor Tudor, que está en la cuerda floja y podría ser destituido en las próximas horas, son decimoséptimos con 30 puntos, uno más que un West Ham que marca el descenso. El preparador croata perdió a su padre el pasado fin de semana y la entidad londinense expresó sus condolencias: "Todos en el Tottenham Hotspur están profundamente tristes por el fallecimiento del padre de Igor Tudor, Mario. Nuestros pensamientos están con Igor y su familia durante estos momentos difíciles".

Su incidencia en el juego está siendo decepcionante: cinco goles y seis asistencias en 40 partidos entre todas las competiciones. Su mejor noche fue, seguramente, la residual victoria ante el Atlético en el Tottenham Hotspur Stadium.

"Yo no lo descubrí"

"Oh, yo no lo descubrí. Él mismo estaba motivado, jugaba bien, tenía la mentalidad adecuada y, cuando está así, sus cualidades salen a relucir. Por eso, sus cualidades encajan muy bien con lo que acabo de decir. Para mí fue una sorpresa realmente agradable. Estuvo metido en el partido desde el primer segundo. Ha sido estupendo descubrir en él ese recurso que vamos a necesitar en los últimos partidos que nos quedan por jugar", declaró Tudor tras su brillante actuación ante el cuadro colchonero.

Aun así, su estatus de titular indiscutible está en peligro: encadena tres suplencias en la Premier. Que empezase desde el banquillo ante el Forest, de hecho, cogió por sorpresa al aficionado. El periodista de 'ESPN', Mark Ogden, lo calificó de "decisión extraña".

Xavi Simons, jugador de un Tottenham en caída libre / RONALD WITTEK / EFE

Está claro que no se le vislumbraba como el heredero de un Son Heung-Min cuyo legado en el norte de Londres será eterno. Especialmente porque son perfiles distintos: el surcoreano es más llegador y vertical que el neerlandés, más bien un pasador. Pero las expectativas eran bastante altas, sí.

El descenso, muy cerca

Apuntaba el periodista italiano Nicolò Schira a principios de mes que el canterano culé podría hacer las maletas si el Tottenham descendiese a la Championship. Y en esa línea va la información de Ekrem Konur, quien afirma que el neerlandés habría dicho basta y se estaría replanteando su futuro.

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La citada fuente se refiere a una cifra de traspaso que podría rondar los 40-45 millones de euros, aunque la entidad londinense pagase 65 el pasado verano. La realidad es que ni el Tottenham ni el propio Simons se esperaban estar en esta tesitura, y ahora todo dependerá de cómo termine la temporada. En caso de que el equipo descienda a Championship, esa situación será determinante en la decisión final del jugador.