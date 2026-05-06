Xavi Simons muestra su rodilla tras ser operado del ligamento cruzado anterior: "Nos levantaremos"

Xavi Simons ya ha pasado por quirófano tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El mediapunta neerlandés del Tottenham Hotspur sufrió la lesión el pasado 25 de abril, durante el encuentro de Premier League ante el Wolverhampton en Molineux, un partido que terminó con victoria mínima para los londinenses pero con una de las peores noticias del curso para el jugador.

La acción llegó en la segunda parte, en una disputa por un balón dividido junto a Hugo Bueno. Simons cayó al césped inmediatamente con gestos de dolor y tuvo que ser retirado en camilla, encendiendo todas las alarmas en el banquillo de los 'spurs'. Las pruebas posteriores confirmaron el peor diagnóstico posible: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión que le obliga a decir adiós a lo que resta de temporada y al Mundial.

La intervención quirúrgica se realizó con éxito en las últimas horas, según informó el propio club londinense. El Tottenham quiso trasladar un mensaje de apoyo al jugador a través de sus canales oficiales: "Estaremos contigo en cada paso del camino durante tu recuperación, Xavi Simons". El futbolista, por su parte, también ha querido dirigirse a los aficionados con un mensaje en redes sociales, acompañado de una imagen en muletas: "Me fui desaparecido, en una misión solo perfeccionando mi arte. Intro terminada. Ahora nos elevamos", comunicó.

La baja de Simons llega en un momento delicado tanto a nivel individual como colectivo. El Tottenham atraviesa una temporada irregular en la Premier League y se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia. A falta de tres jornadas, el equipo es decimoséptimo con 37 puntos, apenas uno por encima del descenso. El triunfo reciente ante el Aston Villa (1-2) supuso un alivio en un contexto inestable.

La ausencia del neerlandés es, sin duda, un golpe importante para el equipo. Simons, fichado el pasado verano desde el RB Leipzig por 65 millones de euros, había llegado como una de las grandes apuestas ofensivas del proyecto. Sin embargo, su primera campaña en Londres ha sido irregular: 6 goles y 7 asistencias en 43 partidos, con momentos de talento intermitente pero sin continuidad.

Su futuro también queda en el aire. En caso de descenso, el Tottenham podría verse obligado a reestructurar la plantilla y abrir la puerta a salidas importantes, aunque una lesión de esta gravedad complica cualquier movimiento inmediato en el mercado. Si el equipo logra mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés, la intención sería seguir contando con él.

Además, esta lesión tiene impacto directo en la selección de Países Bajos. Simons queda descartado para el Mundial de 2026, una baja sensible para el combinado neerlandés. Un frenazo brusco para uno de los grandes talentos del fútbol europeo, que ahora inicia un largo proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a su mejor nivel.