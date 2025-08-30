Xavi Simons, el fichaje perfecto

Xavi Simons ya es nuevo futbolista del Tottenham Hotspur. La suma de los 70 millones entre los 60 más 10 en variables llegaron a las arcas del RB Leipzig y el futbolista formado en La Masia fue presentado como el nuevo '7' de los 'Spurs', heredando el dorsal de una leyenda como Heung-Min Son. Un fichaje galáctico para apuntalar el ambicioso proyecto de Thomas Frank, un entrenador que pedía un perfil 'travieso' y decisivo en el último tercio de campo (se quedó sin Eze) con el objetivo de reforzar una plantilla de primer nivel.

Y ya lo tiene. A sus 22 años, Xavi Simons abandona la Bundesliga tras dos temporadas en Leipzig rumbo a la Premier League. El salto definitivo a la élite después de su paso silencioso por París que acaba llegando de la mano del club del norte de Londres. "Llevo mucho tiempo soñando con este momento", dijo el joven internacional con Países Bajos en su presentación con el Tottenham.

“Everyone loves Son. I know it's a big responsibility, but I'm ready to take it. I'm ready to make my own story.”



Our new #7 on what it means to wear the iconic number 🗣️ pic.twitter.com/cUVl0FYgqk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025

"Es un gran club y cuando conocí al entrenador supe enseguida que este era el lugar ideal para mí. Aportaré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible para ganar, por el equipo y también por la afición", añadió el '7' (con 'Xavi' sobre el dorsal).

¿CÓMO ENCAJARÁ EN EL TOTTENHAM?

Una de las grandes claves para convencer a Simons fue Thomas Frank. Reconocido por el propio Xavi, las palabras del nuevo técnico del Tottenham (ex del Brentford) le hicieron decantarse por la propuesta de los 'Spurs': "Estoy muy contento de haber fichado a Xavi; es una gran incorporación al equipo. Aún es joven, pero ya cuenta con una buena experiencia y, en los últimos años, ha disputado muchos partidos al máximo nivel", reconoció Frank.

"Xavi ha demostrado su capacidad para marcar goles y dar asistencias, tanto de mediapunta como de extremo izquierdo. Además, tiene una gran visión para sus compañeros a la hora de descifrar defensas, y sé que llegará y formará parte de un buen equipo que ya está trabajando duro".

The biggest moves mean nothing without the people who make you who you are. 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐲 𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐝𝐞, always pushing me forward. Ready for this new chapter TTP! @SpursOfficial 🔗❤️ pic.twitter.com/7F6iciOYCB — Xavi Simons (@xavisimons) August 29, 2025

Lo cierto es que Xavi Simons llega en el momento perfecto. En plena revolución de banquillos tras la marcha de Postecoglou y la llegada de Frank, el neerlandés se encontrará a un técnico caracterizado por su flexibilidad táctica (oscila entre el 5-3-2 y el 4-3-3) con la posibilidad de encajar en varias posiciones del campo.

A priori, Simons es más probable que juegue en la izquierda del tridente ofensivo en el sistema 4-3-3, donde puede meterse hacia dentro para potenciar su habilidad con balón y su maldad con el disparo y el último pase. Ya le conocemos: el ex de La Masia es un regateador explosivo de centro de gravedad bajo que posee la velocidad y la capacidad en el uno contra uno para incomodar a cualquier defensa. Se maneja a la perfección en espacios reducidos.

El mapa de calor de Xavi Simons en Bundesliga (24/25) / SOFASCORE

Sin embargo, también podría encajar en el rol de '10' como mediapunta en un esquema de 5-3-2. Su visión excepcional de juego, y su predilección por los pases filtrados en el último tercio de campo podrían ser cruciales para desarmar a los rivales. Su habilidad con el exterior del pie le añade un 'plus' de calidad. Es imprevisible. Además, la presión incansable y su alta intensidad de trabajo defensivo, atributos perfeccionados durante su tiempo en el RB Leipzig, se alinean perfectamente con la exigencia de Frank en el un juego sin balón.

SU PRESENTACIÓN

El Tottenham disputa hoy su tercera jornada de Premier League en casa ante el Bournemouth de Andoni Iraola (16:00 horas). Tras dos victorias consecutivas (3-0 ante el Burnley y 0-2 ante el Manchester City), los de Thomas Frank llegan colíderes al choque y con ganas de seguir sumando de tres en tres. Minutos antes del inicio del choque, el nuevo fichaje Xavi Simons será presentado ante la afición del Tottenham Hotspur Stadium: unos cinco minutos antes del inicio, el centrocampista recorrerá el túnel de vestuarios pisará el césped para darse un baño de masas. Tras ser presentado, se sentará en la grada para animar a sus nuevos compañeros a la espera de un debut que seguro llegará en el próximo encuentro ante el West Ham (13 de septiembre, 18:30 horas).