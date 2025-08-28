Xavi Simons espera una llamada

El reloj sigue contando. O descontando, según se mire. La ventana estival de incorporaciones echará la persiana el próximo lunes día 1 a medianoche y todavía hay muchas operaciones en el alero que darán mucho juego a estas últimas horas de mercado. Una de ellas es la de Xavi Simons y el Chelsea, un culebrón que se ha enquistado por las numerosas trabas económicas que está poniendo el Leipzig a la entidad de Stamford Bridge.

El jugador, en Londres

El centrocampista neerlandés se encuentra en Londres, liberado de toda obligación con los alemanes hasta que aclare su futuro. El cuadro germano sabe que el futbolista no pretende regresar a la Bundesliga y no pone obstáculo a su marcha: salvo las exigencias económicas. El RB Leipzig pagó en torno a 80 millones -entre fijos y variables- por el internacional 'oranje' a principios de 2025 y reclama una cifra similar para poner fin a su relación contractual.

Xavi Simons, jugador del RB Leipzig / EFE

Las negociaciones entre Chelsea y Leipzig avanzan, aunque los 'blues' están más pendientes ahora de la operación salida -tienen 'overbooking' de atacantes- que de cerrar nuevas adquisiciones. El club londinense está cerca de dar puerta a Nkunku (Milan) y a Nicolas Jackson (Bayern), con la idea de aligerar la plantilla y hacer hueco a Garnacho, al propio Simons y, quizás, al azulgrana Fermín López, por el que pujarán hasta el final del mercado.

El Tottenham, decidido

Entretanto y hasta que no haya negro sobre blanco, el Chelsea corre el riesgo de quedarse compuesto y sin Simons. 'Sky Sports' Alemania apunta que en las últimas horas un nuevo pretendiente se ha sumado al interés por el canterano culé y no es otro que el Tottenham. El vigente campeón de la Europa League, según dicha información, ya se habría puesto en contacto con el Leipzig para abordar la llegada del neerlandés. Y la respuesta habría sido la misma que al Chelsea: o 75 millones o nada.

Los 'spurs' están haciendo un proyecto sólido con el danés Thomas Frank al frente. Lograron retener a Cristian 'Cuti' Romero pese a la insistencia del Atlético de Madrid y han incorporado calidad en todas las parcelas del campo, con Kudus y Mathys Tel como fichajes estrella. El cuadro del norte de Londres ha empezado la temporada con dos victorias, una de ellas a domicilio frente al Manchester City, y sin encajar goles. Además, estará en la Champions al haberse proclamado campeón de la Europa League frente al Manchester United en Bilbao.