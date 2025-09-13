Xavi Simons debuta a lo grande con el Tottenham

Debut soñado para Xavi Simons con victoria y asistencia. El jugador neerlandés, que ha aterrizado en Londres este verano por 60 millones, jugó como titular y tuvo relevancia en el juego durante todo el partido. Luciendo el dorsal '7' en la espalda, ocupó la banda izquierda del ataque del Tottenham, que venció por 0-3 en el estadio del West Ham y sigue en los puestos altos de la clasificación,

Durante los primeros minutos, no hubo un claro dominador en el partido. Los minutos pasaban y ninguno de los equipos lograba intimidar en la portería contraria. El Tottenham controlaba más la posesión y gozaba de algún córner, pero la primera gran ocasión del partido fue para el West Ham, de la mano de Lucas Paquetá, que remató con la izquierda desde el centro del área y la pelota se fue rozando el palo.

El primer intento de los Spurs en el partido fue precisamente de su nueva estrella: Xavi Simons. El neerlandés, intentando formar parte del juego en todo momento, se vio algo lastrado por la posición que ocupó en el partido: la banda izquierda. Su escasa presencia entre líneas hizo que el Tottenham no moviera el balón con tanto ritmo.

Sin embargo, él mismo se cocinó un remate desde fuera del área que se fue por el lado derecho del guardameta. Hasta el final de la primera parte, prácticamente no hubo ningún intento más peligroso. El Tottenham ganó terreno y fue capaz de encerrar a los locales, pero Hermansen observaba todo desde su portería con relativa tranquilidad.

La segunda parte tuvo todo lo que le faltó a la primera. En el minuto 46, un córner centrado por Xavi Simons de manera teledirigida hacia la cabeza de Pape Sarr adelantó a los Spurs en el marcador. Una inmejorable manera de empezar los segundos 45 minutos, con aportación directa del jugador neerlandés, que en su debut ya fue el jugador asignado para los saques de esquina desde la banda izquierda.

Xavi Simons, durante el partido / X

El West Ham perdió totalmente el control del partido y Tomas Soucek cometió una entrada totalmente criminal a la tibia de Palhinha, que lógicamente le costó la expulsión. Si ya lo tenía difícil el conjunto local, todavía lo iba a tener más con un jugador menos. Tres minutos después, llegó el segundo de los Spurs, obra de Lucas Bergvall, que con un cabezazo precioso superó por arriba al portero.

Inicio brillante del Tottenham

El partido careció de emoción a partir del segundo gol y el Tottenham siguió atacando aprovechando su superioridad numérica. Así llegó el tercero, de la mano de Micky van de Ven y con asistencia de un inspirado Lucas Bergvall. Siete minutos después, Xavi Simons se retiró del campo dejando muy buenas sensaciones en su debut con los londinenses.

Con esta victoria, el Tottenham se sitúa segundo de manera provisional en la Premier League, con tres victorias y una derrota en este arranque liguero. Aun así, todavía debe jugar el único equipo invicto hasta el momento: el Liverpool de Arne Slot. Los 'reds' se verán las caras con el Burnley a domicilio para alcanzar el liderato en solitario.