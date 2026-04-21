Xavi Simons, una apuesta errónea

El verano de 2025 dejó uno de los movimientos más sonados del mercado europeo con el traspaso de Xavi Simons al Tottenham Hotspur. El club londinense se impuso a una fuerte competencia en la que aparecían equipos como el Chelsea y el Bayern Múnich, que seguían de cerca la situación del internacional neerlandés.

Finalmente, el Tottenham cerró su incorporación desde el RB Leipzig por una cifra cercana a los 60 millones de euros, en una operación que llegó a rondar los 70 millones con variables, firmando un contrato de larga duración y otorgándole un papel clave en el proyecto deportivo del club .

La negociación no fue sencilla. Durante semanas, el futuro de Simons estuvo abierto con contactos simultáneos entre varios clubes de élite. El Chelsea parecía el destino más probable en un momento avanzado del mercado, pero el Tottenham aceleró las conversaciones y logró convencer tanto al jugador como al RB Leipzig en el tramo final del verano.

Xavi Simons, la figura del Tottenham ante el Atlético / EFE

Ya en la Premier League, Xavi Simons ha tenido una adaptación compleja a un campeonato mucho más físico y exigente. Aunque ha mostrado destellos de su calidad en la creación de juego y en el último pase, sus estadísticas ofensivas no han terminado de despegar al nivel esperado para un fichaje de su coste y estatus. Por el momento, son cinco goles y seis asistencias en 40 partidos con la camiseta del Tottenham.

En este contexto, su impacto ha estado condicionado por la irregularidad colectiva del equipo y por la dificultad de asentarse como referencia ofensiva en un sistema todavía en construcción. La situación del Tottenham tampoco ha ayudado. El conjunto londinense ha atravesado una temporada marcada por la inestabilidad en el juego, la falta de continuidad en los resultados y una fragilidad defensiva que ha lastrado sus aspiraciones en la Premier League.

¡Xavi Simons se impuso al Atlético con un doblete! / Champions

El equipo ha alternado buenas fases con desconexiones preocupantes, lo que ha aumentado la presión sobre fichajes llamados a marcar diferencias como Simons, que ha quedado expuesto en un contexto colectivo poco sólido. De hecho, los 'Spurs', que no han ganado ninguno de los últimos 15 partidos, se encuentran en la zona de descenso.

Tropiezo y polémica

El último partido frente al Brighton dejó una imagen significativa. Xavi Simons logró ver portería en un encuentro clave, pero su gol no evitó un nuevo tropiezo del Tottenham. El equipo volvió a mostrarse vulnerable y terminó sin premio en el marcador.

En el tramo final del partido, las cámaras captaron a Simons visiblemente frustrado, consciente del esfuerzo individual que no se traducía en resultados colectivos. Su lenguaje corporal reflejaba impotencia en un escenario que se ha repetido con frecuencia esta temporada.

Además, el jugador neerlandés se vio salpicado por una polémica en sus redes sociales. Simons celebró con la grada, se quitó la camiseta y compartió después una imagen en Instagram. La foto, tomada en pleno festejo, iba acompañada de un mensaje: “No dejaremos de luchar. El público estuvo increíble hoy. ¡Vamos, Spurs!”. Ahí fue donde se encendió la polémica.

La publicación no sentó nada bien a una parte de la afición, que no entiende ese tipo de celebraciones en un contexto de descenso. “El fútbol está en la ruina. Un jugador de un club que está descendiendo publica esto”, escribió un seguidor. Otro fue más contundente: “Eres una auténtica vergüenza para el fútbol. ¿Quién celebra un gol así y se quita la camiseta en el minuto 75 mientras el equipo está descendiendo?”. También se repitieron comentarios como “Por favor, quiten esta tontería”.

Xavi Simons, desesperado tras un nuevo empate del Tottenham / DAZN

¿Decisión acertada?

Con el paso de los meses, la pregunta empieza a ser inevitable. La decisión de abandonar el RB Leipzig para asumir el reto del Tottenham pudo parecer un salto natural en su carrera, pero el contexto actual invita a la reflexión.

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La exigencia de la Premier League, unida a la inestabilidad deportiva del Tottenham, ha dificultado su crecimiento inmediato. Aunque su talento sigue intacto, su impacto real se ha visto limitado por un entorno poco estable y por la falta de resultados del equipo. En el fútbol de élite, los proyectos importan tanto como el talento. Y en el caso de Xavi Simons, la sensación creciente es que el timing de su gran salto quizás no fue el más favorable.