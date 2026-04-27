Xavi Simons, abatido tras romperse el cruzado y quedarse sin Mundial: "Hoy siento que la vida es cruel; estoy destrozado"

Xavi Simons vive uno de los momentos más duros de su carrera. El futbolista neerlandés del Tottenham ha confirmado, a través de un mensaje cargado de dolor y emoción, que su temporada ha terminado de forma abrupta tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. Una lesión gravísima que no solo le aparta de lo que resta de curso, sino que también le deja sin Mundial con Holanda, una cita que tenía marcada en rojo en su calendario.

El golpe es devastador. Para el jugador, para el Tottenham y para una ‘Oranje’ que pierde a uno de sus talentos más diferenciales. A sus 23 años, Xavi Simons se encontraba ante una oportunidad enorme para consolidarse definitivamente en la élite internacional y dejar atrás la decepcionante temporada que está cuajando su equipo en su debut en la Premier League. Un horror de campaña que puede terminar de la peor manera si se consuma el descenso.

Xavi Simons, en el partido entre el Wolverhampton y el Tottenham / EFE

A falta de cuatro jornadas, el Tottenham está en posiciones de descenso en la Premier League. La victoria ante los Wolves (0-1), colista y equipo ya descendido a Championship, solo sirvió para mantenerse a dos puntos de distancia del West Ham (36), que no falló contra el Everton. El Forest tampoco se dejó puntos en su visita al Sunderland (39).

El mensaje del jugador

El propio futbolista no escondió su dolor en redes sociales. “Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, estoy destrozado. Nada de esto tiene sentido”, escribió Simons en un comunicado que rápidamente generó una ola de apoyo entre aficionados y compañeros.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la capacidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representar a mi país este verano... simplemente desaparecido. Tomará tiempo encontrar paz con esto, pero continuaré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo duda de que juntos ganaremos esta batalla”, añadió, notablemente triste.

Ahora empieza otro partido para él. El más largo y el más solitario. Puede que también el más exigente de todos: la recuperación. Una rotura de cruzado obliga a pasar por un proceso lento, cargado de paciencia, sacrificio y fortaleza mental. Este aspecto es clave: entender que vendrán momentos complicados de gestionar. “Recorreré este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resiliencia, con creencia, mientras cuento los días para volver a salir ahí. Ten paciencia conmigo. COYS”, finalizó su mensaje.