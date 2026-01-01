Xavi, Iraola o Liam Rosenior, los nombres que suenan para sustituir a Maresca en el Chelsea

Enzo Maresca es el primer entrenador de la historia de la Premier League en ser despedido el día de año nuevo. El Chelsea no se anda con contemplaciones, y ha fulminado de manera totalmente inesperada a un técnico con contrato hasta 2029. Varias fuentes en Inglaterra apuntan a que el motivo del despido es por discrepancias con la directiva 'blue'.

Actualmente quinto en la tabla de la Premier League a 15 puntos del líder, el Arsenal, el Chelsea sigue vivo en la EFL Cup y en la Champions League, donde actualmente ocupa la decimotercera plaza a falta de dos jornadas para finalizar la fase grupos. A pesar de ello, una dinámica negativa de resultados en liga no sentaron bien a parte de la cúpula directiva en Stamford Bridge. Además, Maresca estaba inmerso en los rumores que le vinculaban al Manchester City en el caso de una salida de Pep Guardiola a final de temporada. Algo que tampoco gustó en la oficina de Todd Boehly, creyendo que estaba distraído. "No me afecta. Es especulación al 100%", decía el italiano en su última rueda de prensa como técnico 'blue'.

Rosenior, en la pole para sustituirle

La salida de Maresca provoca una silla libre en uno de los banquillos más codiciados del mundo. Un equipo 'top', aunque con mucha presión. Por ahora, todos los dedos apuntan a que su reemplazo sea Liam Rosenior, preparador de RC Strasburg, club propiedad de BlueCo, mismo grupo empresarial que posee el Chelsea.

A pesar de eso, algunas fuentes apuntan que la decisión no estaría del todo tomada. El hecho de quitar al inglés del banquillo blanquiazul haría que el proyecto iniciado en la Ligue 1 y dio tan buenos resultados la pasada temporada se viera debilitado. Actualmente, el Racing, séptimo en la liga gala y líder de la Conference League, se encuentra en una gran dinámica que podría verse truncada con la salida de su gran ideador.

Xavi, Cesc o Iraola, opciones españolas

En la Premier League también miran muy de cerca a los entrenadores españoles. Ya se ha visto el éxito de los tres primeros clasificados de la liga inglesa. Mikel Arteta en el Arsenal, Pep Guardiola en el Manchetser City y Unai Emery en el Aston Villa. Es por eso que otros nombres que suenan, según Daily Express, serían Xavi Hernández, exentrenador del FC Barcelona; Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907 de la Serie A o Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth.

Además, otro de los nombres que destaca el mismo medio es Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace que tiene contrato hasta final de temporada. O, según Team Talk, el de Marco Silva, del Fulham e incluso una tercera etapa en el club de Frank Lampard, en un movimiento más de corazón que de cabeza.

Maresca, con el Chelsea, ha conquistado la Conference League y el Mundial de Clubes este 2025 en tan solo 18 meses en el cargo. Se suma a Thomas Tuchel, Graham Potter y Mauricio Pochettino, los nombres que ya han sido despedidos por Boehly. Tiempo para buscar una cara nueva al equipo.