Xabi Alonso toma el control: revolución táctica y cambio radical en un Chelsea en caída libre

Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea. El tolosarra era uno de los nombres más atractivos de un casting repleto de españoles. Andoni Iraola, Xavi Hernández, Cesc Fábregas… Parece que Todd Boehly y su equipo directivo estaban decididos a darle las llaves de su nuevo proyecto a un técnico español.

El ex del Real Madrid cogerá a un equipo sin distracciones europeas (para los que quieran ver el vaso medio lleno), que viene de ser duramente castigado a nivel institucional y con un propietario que, analizando los últimos años, toma decisiones cuanto menos cuestionables. Aunque se supone que, si Xabi Alonso ha aceptado el trabajo, es porque todo esto puede cambiar en Londres.

En el Chelsea tienen claro que su mala aventura en Madrid no fue por una cuestión táctica, sino más bien por el hecho de tener que defender hasta el final una idea que no era suya y por rencillas con un vestuario muy complicado de llevar. Según muchas fuentes, Vinicius y su cambio en el Clásico fueron su sentencia en el club blanco. En SPORT analizamos a continuación todo lo que puede cambiar en Stamford Bridge.

Plenos poderes

Matiz importante. Xabi ha sido nombrado 'manager', no 'head coach'. ¿Qué quiere eso?, pensarán. Pues que el tolosarra tendrá poder en la toma de decisiones de carácter deportivo del club. Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Liam Rosenior fueron anunciados como 'head coach', por lo que a ninguno de ellos se les otorgó la potestad de participar en la planificación o en la toma de decisiones deportivas.

De hecho, se convierte en el primer entrenador de la era BlueCo en recibir dicha distinción, una medida deliberada diseñada para enfatizar lo mucho que el club lo valora y para asegurarle la influencia significativa que tendrá sobre las decisiones futbolísticas.

Calum McFarlane, técnico interino desde la destitución de Rosenior, formará, además de Ben Roberts y Bernado Cueva, parte del 'staff' técnico de Xabi Alonso. Su cuarteto de confianza - Sebastián Parrilla, Alberto Encinas, Beñat Labaien e Ismael Camenforte López - le acompañarán en esta aventura, así lo asegura 'The Athletic'.

McFarlane desveló que el ex del Madrid le envió un mensaje tras la final perdida de FA Cup: "No voy a revelar su contenido, pero se refería principalmente a la final", dijo con cierto secretismo. "Todo el mundo está emocionado. Es un gran entrenador. Ha ganado grandes títulos y ha tenido una gran carrera como jugador. Se ganará el respeto de todos", expresó.

Xabi Alonso ya es el nuevo técnico del Chelsea / Agencias

Boehly, la gran amenaza

El enemigo, sin embargo, está en casa. Y ese no es otro que Todd Boehly, propietario de BlueCo. Xabi se convirtió en el sexto entrenador permanente nombrado bajo el régimen de dicho consorcio... y afrontará un reto mayúsculo: convencer a Boehly, un dirigente que no destaca precisamente por su paciencia.

Solo un técnico ha logrado superar el año en el cargo: Enzo Maresca, aunque terminó renunciando en enero por discrepancias con la cúpula ‘blue’. Thomas Tuchel, que vivió ambas etapas, permaneció 480 días al mando bajo la propiedad de Roman Abramovich y apenas 101 bajo la dirección de Boehly. Su relevo fue Graham Potter, hoy seleccionador de Suecia, cuya aventura también resultó breve: 208 días.

Todd Boehly, propietario del Chelsea / EFE

Mauricio Pochettino se quedó a las puertas del año (326 días), mientras que Maresca ostenta el récord de longevidad en la era BlueCo, con 550 días al frente del Chelsea. En el lado opuesto aparece Liam Rosenior, el técnico más fugaz de este periodo: apenas 107 días en el banquillo.

Hay una anédota, contada por el propio Boehly, que no lo deja en muy buen lugar. Por lo visto, fichó a Marc Cucurella, una de las mejores incorporaciones del Chelsea en su historia reciente, porque lo quería el Manchester City: "Me vi obligado a ser director deportivo interino durante ese verano, sin tener ni idea de lo que hacía a un buen futbolista. Pero sabiendo que a Marc Cucurella lo quería el Manchester City, yo también lo quise, así que lo fiché. Fue así de sencillo". Surrealista es poco.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

Sus cuatro pilares

Como decíamos, la sensación que queda es que Xabi Alonso se va del Madrid por política, y no por táctica. Aunque la realidad es que tampoco pudo aplicar su idea hasta las últimas consecuencias porque le faltaban piezas. Su 3-4-3 necesita perfiles muy concretos, futbolistas capaces de interpretar muchas alturas dentro de una misma jugada y de sostener al equipo tanto con balón como sin él. La pregunta es evidente: ¿los tiene en el Chelsea?

Una de las claves de su Leverkusen fue Granit Xhaka. El suizo fue mucho más que un mediocentro: fue el cerebro del equipo y la extensión de Xabi Alonso sobre el césped, tal y como el entrenador tolosarra declaró más de una vez. Xhaka ordenaba al equipo, mandaba en el ritmo del juego y entendía perfectamente lo que quería su entrenador de forma natural. Eso es muy difícil de entrenar.

Xabi Alonso junto a Granit Xhaka, su hombre de confianza / Bayer04

Ahí aparece una de las grandes incógnitas en Londres. ¿Podría hacer ese papel Moisés Caicedo? ¿O tendría más sentido que lo asumiera Enzo Fernández? El ecuatoriano ofrece despliegue, agresividad, robo y una capacidad física imponente para sostener al equipo tras pérdida. El argentino, por su parte, tiene más sensibilidad con balón, mejor pase vertical y una lectura más elevada del juego. Ninguno es exactamente Xhaka, pero entre ambos podrían acercarse a esa figura que demanda Xabi.

Después hay que hablar de Cole Palmer, quizá el jugador del Chelsea que más se aproxima a Florian Wirtz en cuanto a prestaciones. No porque sean idénticos, sino porque comparten una capacidad especial para decidir en los últimos metros. Palmer tiene uno contra uno, último pase, conducción, juego entre líneas y comodidad para recibir por dentro.

Xabi Alonso y Florian Wirtz, estrella del Bayer Leverkusen que fue sancionada por su impuntualidad. / AGENCIAS

Además, entiende muy bien cuándo debe abrirse para generar espacio en zonas interiores y cuándo debe aparecer entre central y lateral para hacer daño. Y, como Wirtz, no solo genera: también asegura cifras. En un sistema de Xabi Alonso, podría ser el futbolista llamado a dar sentido a muchas posesiones largas y a romper partidos cuando el plan necesita talento individual.

Lo más complicado, sin embargo, está en los carrileros. En Leverkusen, Alejandro Grimaldo y Jeremie Frimpong fueron de capital importancia. Eran las alas del equipo y dos armas ofensivas de primer nivel. Grimaldo, en especial, era casi un centrocampista más: tenía pie, último pase, capacidad para asistir, marcar y generar peligro desde zonas muy distintas. Frimpong, casi un extremo: un puñal con desborde, centro y mucha facilidad para llegar a línea de fondo.

Grimaldo y Frimpong, claves en el Leverkusen / Twitter

Marc Cucurella no es Grimaldo. Es más físico, más defensivo y muy inteligente, pero no tiene ese golpeo ni esa facilidad para condicionar ataques desde el carril izquierdo. Aun así, es inteligente, competitivo y tácticamente disciplinado. Será interesante ver cómo puede integrarlo Xabi en su estructura, si decide adaptarlo a su idea o si directamente le abre la puerta a un perfil más específico. Y Malo Gusto no es Frimpong. El francés tiene buenas prestaciones ofensivas, pero no ha demostrado que estén a la altura de las del Frimpong del BayArena.

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¿Y qué pasa con el '9'? João Pedro podría encajar muy bien en el esquema de Xabi Alonso. Es móvil, tiene gol, puede hacer de '10', es asociativo, se mueve bien entre líneas... Ese perfil puede ser muy útil para juntar al equipo y liberar a Palmer, pero Xabi también sacó mucho partido en Alemania a delanteros más rematadores, como Victor Boniface o Patrik Schick, especialmente cuando el rival estaba embotellado y hacía falta atacar el área con centros y segundas jugadas.