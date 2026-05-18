Xabi Alonso, sobre su relación con Mikel Arteta: "Cada día bajábamos con nuestros monopatines a la playa para jugar al tenis, surfear y, por supuesto, jugar al fútbol"

La vida da muchas vueltas. Xabi Alonso ha sido el elegido para entrenar al Chelsea la próxima temporada. El club londinense se decantó por el técnico tolosarra, que volverá a tener una oportunidad de demostrar sus capacidades en los banquillos, aunque esta vez en los de Stamford Bridge. El Real Madrid lo destituyó a principios de enero tras una mala racha de resultados y a raíz de un vestuario dividido, quedando muy tocado a nivel mental y con la 'espinita' de poder haber demostrado más.

Pero ahora aterrizará a la Premier League, lugar en el que disfrutó como futbolista, aunque lo hizo defendiendo la camiseta del Liverpool (2004 a 2009). Xabi Alonso se sabe de memoria el ambiente que se vive en la competición y la exigencia que supone estar en el fútbol inglés. Tendrá enfrente, como rival directo del 'Big Six' y derbi de Londres, a Mikel Arteta, que está muy cerca de levantar su primera Premier como entrenador del Arsenal.

Compartieron vestuario en la Real Sociedad

Lo que poca gente sabe, es que ambos fueron amigos de la infancia y compañeros de vestuario. En la Real Sociedad de principios de los 2000 se cruzaron dos caminos que, con el tiempo, acabarían marcando el fútbol europeo. Por un lado estaba el exjugador y entrenador del Sanse, Leverkusen y del Real Madrid, que una vez asentado como el líder del centro del campo donostiarra, era el jugador que organizaba el juego. Por otro lado estaba Mikel Arteta, que llegó en el invierno de 2004 en calidad de cedido, buscando estabilidad tras años de formación entre la cantera del Barça, el PSG y el Rangers.

Aquel invierno en San Sebastián, Arteta entró en un vestuario donde Alonso era el faro. La Real todavía respiraba el orgullo del subcampeonato de Liga logrado la temporada anterior, con Xabi como símbolo de aquella generación dorada. Arteta, más joven y en proceso de reconstrucción de su carrera, encontró en ese entorno una escuela táctica y competitiva que le marcaría profundamente.

Xabi Alonso compartió vestuario con Arteta durante su juventud en la Real Sociedad / X

Durante la segunda mitad de la temporada 2003-04 coincidieron sobre el césped en varios partidos, compartiendo minutos en el centro del campo, aunque sin tiempo suficiente para construir una sociedad duradera. Meses después, sus caminos se separaron casi en paralelo. Xabi Alonso puso rumbo al Liverpool, en el verano de 2004, mientras Mikel Arteta comenzaba a abrirse camino en el fútbol inglés, en el Everton. Aquella breve coincidencia en la Real Sociedad quedó como un cruce simbólico entre dos trayectorias que, con el tiempo, terminarían dejando una huella importante en el fútbol europeo.

Amigos y vecinos

En junio de 2024, Xabi Alonso explicó su gran relación con el de Donostia: “Tuve la suerte de tener un amigo en nuestro vecindario que también estaba loco por el fútbol. Se llamaba Mikel Arteta. Cada día bajábamos con nuestros monopatines a la playa para jugar al tenis, surfear y, por supuesto, jugar al fútbol", explicó.

"Este chico quizás estaba incluso más loco que yo por el fútbol. Era un poco más joven que yo y mis amigos, solo unos meses quizá, pero ya sabes cómo a esa edad siempre intentas picar a los ‘más pequeños’. Pues lo intentábamos, pero él era un monstruo competitivo.”

El exfutbolista del Madrid explicó su relación con Arteta antes de encontrarse en los vestuarios de la Real Sociedad. Coincidieron durante su infancia y preadolescencia, entre finales de los 80 y principios de los 90. Eran pequeños, aunque grandes amigos. Ambos, de la misma generación.

“Quería ganar con todas sus fuerzas, aunque solo fuera un partido en la playa. Ese amor por el juego no se puede enseñar. Creo que naces con ello. Eso nos unió muchísimo y todavía lo sigue haciendo hoy en día.”

Xabi Alonso ya es el nuevo técnico del Chelsea / Sport.es

De las calles de Donosti a la élite europea

“Hace unos meses recibí una llamada de mi viejo amigo Mikel y, como siempre, hablamos de fútbol. Me dijo: ‘Esta semana nos toca el FC Bayern Múnich en la UEFA Champions League, ¿qué opinas?’. Y yo respondí: ‘A nosotros nos toca el West Ham United F.C., ¿qué opinas tú?’. Si alguien nos hubiera dicho entonces que 30 años después estaríamos entrenando al Arsenal y al Bayer Leverkusen, habríamos estado muy felices y nos hubiésemos quedado sorprendidos", explicó hace dos años.

Muchos años más tarde, se verán de nuevo en los banquillos. Cómo es la vida...