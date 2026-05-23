Xabi Alonso ya tiene su primer fichaje... y una ventaja cuestionable

Xabi Alonso todavía no sabe lo que es trabajar en Stamford Bridge, pero aunque su aventura arrancará el 1 de julio de 2026, ya tiene a su primer fichaje: Valentín Barco. Según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el argentino, tras una grandísima temporada en Francia como centrocampista, dará el salto a una competición de la exigencia de la Premier League de la mano del conjunto 'blue'.

El exfutbolista de Brighton y Sevilla se ha consagrado en la Ligue 1 como un futbolista de primer nivel y, tras 43 partidos, 3 goles y 9 asistencias, todo indica que recibirá la llamada de Scaloni para disputar el Mundial con Argentina. Una lluvia de premios merecidos por su rendimiento, incluido su más que probable traspaso, que también saca de nuevo a la luz una práctica un tanto cuestionable y que puede facilitarle el trabajo a Xabi Alonso, que emprende una aventura ambiciosa pero arriesgada en Londres.

Valentín Barco encontró su sitio en el Estrasburgo / X

Chelsea y Estrasburgo no son dos clubes negociando desde posiciones independientes. Lo hacen en el mismo ecosistema, BlueCo, protagonista en las últimas temporadas de las múltiples operaciones efectuadas entre ingleses y franceses.

La llegada de BlueCo

La historia viene de lejos. En marzo de 2022, Roman Abramovich fue sancionado por el Gobierno británico tras la invasión rusa de Ucrania y la Premier League le inhabilitó, obligándole a desprenderse del club. El 25 de mayo de 2022, el Gobierno británico autorizó la venta del club y, días después, se completó la compra por el consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, BlueCo, por unos 4.250 millones de libras.

Todd Boehly, empresario y propietario del Chelsea / X

El siguiente paso fue el Estrasburgo. En junio de 2023, BlueCo entró en el club alsaciano y lo convirtió en una extensión estratégica del proyecto londinense. Las cifras nunca fueron desgranadas con total transparencia, aunque distintas informaciones situaron la operación cerca de los 75 millones de euros por una participación casi total. Desde entonces, el Estrasburgo dejó de ser solo un club histórico de la Ligue 1 y se convirtió también en un laboratorio competitivo para el Chelsea.

De Estrasburgo a Londres, y viceversa

Valentín Barco es el caso más reciente de un puente aéreo constante entre Londres y Estrasburgo. En el Chelsea será compañero de Andrey Santos, por ejemplo, quien pasó por el Estrasburgo para ganar minutos y regresar a Londres más preparado. Mike Penders, Kendry Páez, David Datro Fofana, Mamadou Sarr, Ishé Samuels-Smith, Aarón Anselmino, Caleb Wiley o Djordje Petrovic siguieron la misma lógica: el Chelsea los ató rápido y los cedió a Francia para madurar.

Kendry Páez, jugador del Estrasburgo cedido por el Chelsea / Agencias

Diego Moreira, en su caso, encontró allí continuidad tras quedarse sin opciones en el Chelsea, y jugadores como Ben Chilwell o Mathis Amougou liberaron espacio en un vestuario plagado de nombres rumbo a Estrasburgo.

No hay que olvidarse de Emanuel Emegha ni de Liam Rosenior. Una de las estrellas del pasado curso en el Estrasburgo formará parte del Chelsea de cara a la temporada 2026-27. Y su entrenador, aunque salió mal, ya saltó al banquillo de Stamford Bridge cuando se fue Maresca.

Liam Rosenior, despedido por el Chelsea / EUP

Pero hay más. O, mejor dicho, puede haber más. Jugadores como Julio Enciso, adquirido por BlueCo del Brighton, o el canterano Samir El Mourabet podrían ser los próximos en poner rumbo a la Premier League si en el Chelsea consideran que están listos para emular los pasos de Barco o Emegha.

¿Alianza River-Chelsea?

Y no hay que olvidarse del posible pacto entre Chelsea y River Plate que desveló ESPN Argentina hace unos meses. El Millonario, por citar a algunos, ha 'sacado' en los últimos cursos a jugadores como Claudio Echeverri (cedido al Girona por el Manchester City) y Franco Mastantuono (Real Madrid). De este modo, el Chelsea tendría casi 'vía libre' para fichar a los jugadores más prometedores de River.

La intención de ambos clubes sería aliarse para desarrollar talento y generar beneficios deportivos y económicos para ambas entidades. Un camino que abrió Kendry Páez, llegando a Argentina en calidad de cedido, después de pasar por Francia también a préstamo.