El proyecto de Xabi Alonso arrancó de la mejor manera al imponerse por 2-3 en la primera jornada de la Premier League al Fulham de quien fuera su compañero y amigo, Álvaro Arbeloa. Gracias a los goles de João Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, los 'blues' superaron al 'Spanish Fulham', en un duelo en el que Gonzalo García se estrenó con gol en la liga inglesa.

Así, tras una campaña pasada en la que los londinenses no lograron ni siquiera la clasificación para competiciones europeas, la etapa del tolosarra al frente del banquillo de Stamford Bridge arranca de manera ilusionante para sus aficionados. De hecho, después de triunfar en Alemania con el Bayer Leverkusen, la figura de Xabi Alonso parecía ser prácticamente una garantía de éxito, aunque su paso por el Real Madrid lastrara su imagen.

"Xabi Alonso perdió su trabajo por culpa de Vinicius"

El paso del excentrocampista por la casa blanca fue complicado desde un inicio, aun cuando el buen arranque liguero parecía calmar la tensión en un vestuario que desde el principio no pareció entender la metodología de Xabi. De esta manera, todo terminó por precipitarse en el Clásico del pasado octubre entre Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, pues en dicho duelo, si bien los madridistas se llevarían los tres puntos, la relación entre Vinicius y su técnico saltó por los aires.

"Yo me voy del equipo, mejor me voy", gritaba, sin la mínima intención de disimular, el extremo brasileño mientras abandonaba el terreno de juego al ser sustituido en el segundo tiempo. Tras ese episodio, el proyecto de Xabi Alonso ya parecía condenado al fracaso, significando la derrota en la final de la Supercopa de España, en Arabia Saudí, el punto final a su paso por el banquillo merengue.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el Clásico / EFE

Ahora, una vez el técnico ha logrado un debut ilusionante con el Chelsea, Jamie Carragher defendió en el postpartido del programa 'Monday Night Football', de Sky Sports, que lo sucedido con el conjunto merengue no es un reflejo de Alonso como entrenador. "Jugadores como Vinicius Jr. y Mbappé no pueden presionar, no pueden jugar como juegan ahora los mejores equipos europeos porque no pueden presionar; al ser los mejores del mundo no sienten que deban defender. Para ser honesto, Xabi Alonso perdió su trabajo por culpa de Vinicius. El Real Madrid se puso del lado del jugador y despidió a su entrenador", comentó Carragher, comparando el ambiente en Madrid con el de Londres.