Xabi Alonso ya tiene nuevo ‘9’: a Welbeck aún le queda "fuego por dentro"

El Chelsea sigue satisfaciendo las peticiones de Xabi Alonso mientras agita el mercado, pero su último movimiento no responde al patrón que ha marcado la política deportiva del club durante los últimos años. El técnico tolosarra ya tiene un nuevo delantero, Danny Welbeck, fichado del Brighton por algo menos de seis millones de euros y con contrato hasta 2028. A sus 35 años, llega a Stamford Bridge dispuesto a demostrar que por sus venas todavía corre el gol.

La operación sorprende por el perfil del futbolista. El Chelsea, que ya ha incorporado a jugadores como Marco Palestra, Geovany Quenda, Dastan Satpayev y Morgan Rogers (y todavía tiene pendiente anunciar a Valentín Barco), ha apostado con Welbeck por un perfil totalmente diferente.

El que fuera internacional inglés no llega para desarrollar todo su potencial ni para liderar al club durante la próxima década. Llega para competir, ofrecer fondo de armario y dar lo mejor de sí en los últimos años de su carrera. Seguramente, Xabi Alonso también ha dado luz verde a la operación pensando en incorporar a una figura con jerarquía dentro de un vestuario joven.

400 partidos en Premier

Welbeck conoce la competición de memoria. Suma 400 partidos en la liga inglesa y ha pasado por Manchester United, Arsenal, Watford y Brighton, además de sus cesiones en Preston y Sunderland. El delantero aterriza en Londres después de firmar una de sus mejores temporadas. Marcó 13 goles en la última Premier League y acumula 26 tantos ligueros durante las dos últimas campañas.

Danny Welbeck, nuevo fichaje del Chelsea de Xabi Alonso / Chelsea FC

Después de renovar a Joao Pedro, Xabi Alonso solo debe encontrar destino a piezas como Nicolas Jackson, Marc Guiu o Liam Delap para terminar de apuntalar la delantera. El brasileño, a priori, será el titular y aportará movilidad, agilidad, capacidad asociativa y, claro está, gol. Welbeck, por su parte, ofrece recursos diferentes: puede fijar centrales, descargar de espaldas y aportar remate dentro del área.

"Me queda fuego dentro", aseguró tras anunciarse su llegada. Una frase que resume la apuesta del Chelsea. Xabi Alonso no ha pedido otro proyecto de estrella, sino un delantero preparado para rendir desde el primer día, experimentado y con ganas de sumar títulos en el tramo final de su carrera.