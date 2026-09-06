Xabi Alonso aún está lejos del campeón

La verdadera prueba de fuego para el proyecto de Xabi Alonso. No todos los días toca enfrentarse al vigente campeón de la Premier League. Y qué mejor escenario que el Emirates Stadium, en un derbi de Londres, para dar continuidad a las buenas sensaciones cosechadas en las dos primeras jornadas y comprobar, de verdad, de qué está hecho este renovadísimo Chelsea. La realidad, sin embargo, es que todavía está lejos del campeón. Los de Arteta remontaron el tanto inicial de Rogers gracias a los goles de Havertz y Odegaard y se colocan en lo más alto de la tabla, empatados a puntos con el City de Maresca.

El espectáculo estaba asegurado. Había alicientes de sobra: choque de estilos, viejos conocidos en los banquillos y seguir el ritmo de un Manchester City líder. El campeón recibía a uno de los aspirantes al título, un Chelsea que ha sufrido un lavado de cara tremendo: un sinfín de entradas y salidas - en especial las de Cucurella y Enzo - y unos ingresos récord de casi 500 millones de euros.

Dos amigos

No era un cara a cara cualquiera. Xabi y Mikel - e Iraola - dieron sus primeros pasos futbolísticos en el Antiguoko, humilde club de El Antiguo (San Sebastián). Aunque se llevan un año, llegaron a compartir vestuario. Ahora, unos cuantos años después, sus caminos vuelven a cruzarse: entrenan a dos equipos aspirantes al título de la Premier League.

Xabi y Andoni, novatos en los banquillos de Chelsea y Liverpool, afrontan el ambicioso reto de destronar al Arsenal. Con esa máxima entre ceja y ceja, se avanzaron los 'blues' en el marcador por medio de Morgan Rogers, uno de los fichajes más caros de la historia (137 millones). El ex del Villa empaló un balón en la frontal tras una falta lateral y lo mandó a guardar. Ni dos minutos habían transcurrido en el Emirates.

Sin tregua

Los 'gunners' no se achicaron y replicaron de inmediato. Calafiori marcó, pero en fuera de juego. Superado el ecuador de la primera mitad, Havertz igualó la contienda: control por izquierda, conducción hacia dentro y definición al palo corto. No había tregua en el norte de Londres. Al filo del descanso, la base del poste escupió el 1-2 de Pedro Neto.

Ya en el segundo tiempo, el Arsenal supo cómo hacerle daño justo donde más le duele: en su talón de Aquiles, la defensa. Está siendo el equipo de Xabi un ciclón arriba, marcando goles con facilidad, pero dejando ciertas dudas atrás. A los cinco tantos encajados en dos partidos se sumaron dos más: el de Havertz y el de Odegaard.

El noruego puso el 2-1 definitivo en los primeros compases de la segunda mitad, entrando desde segunda línea y aprovechando un gran pase filtrado de Tzolis. Medio gol, eso sí, fue obra de Havertz, que dejó pasar el balón con inteligencia para que su compañero se plantara solo ante el Dibu.

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El Chelsea no desistió y siguió buscando el empate. Pero el oficio de los de Arteta, unido al paradón de Raya, a mano cambiada, a un zurdazo de Estevao en los últimos instantes, fue demasiado para los de Xabi. El tolosarra todavía tiene trabajo por delante, pero, si consigue pulir un par de detalles, este Chelsea pinta bien. El Arsenal, junto al City, es el único equipo que mantiene el pleno de puntos.