A Xabi Alonso se le complica su reencuentro soñado: Xhaka no está en venta

Xabi Alonso ha comenzado a trabajar en la planificación deportiva del Chelsea para la temporada que viene. El exentrenador del Madrid ya le ha pedido el primer fichaje a Todd Boehly para su proyecto en el club londinense: el centrocampista suizo Granit Xhaka. El técnico quiere reencontrarse con una de sus piezas claves de aquel Leverkusen casi invencible que maravilló al mundo del fútbol hace dos temporadas.

En cuanto saltó el rumor, la noticia llamó especialmente la atención. Desde que llegó BlueCo a la propiedad del Chelsea, la política de fichajes ha estado especialmente centrada en la incorporación de talento muy joven por altas cantidades de dinero. El interés por Xhaka rompe completamente con esta manera de trabajar: el jugador, actualmente en el Sunderland, tiene ya 33 años.

El Sunderland, tajante: Xhaka no está en venta

Según informa 'The Athletic', el Chelsea realizó una oferta de 9 millones de euros, la cual el Sunderland rechazó de inmediato y tachó de ser una falta de respeto tanto para el club como para el jugador. Además, el equipo del norte de Inglaterra quiso dejar claro que no escuharán más ofertas por el jugador y que el contrato que tiene, el cual es válido hasta 2028, debe ser respetado.

La oferta claramente no ha convencido a un Sunderland que el pasado verano pagó por él 15 millones de euros. Los 'black cats' no quieren perder a uno de sus pilares para la próxima temporada, después de haber conseguido clasificarse a una competición europea, la Europa League, por primera vez en su historia. La importancia de Xhaka es tal en el club que nada más llegar ya se le otorgó el brazalete de capitán.

Por ahora, el jugador está concentrado con su selección en el Mundial y no ha dado ninguna declaración al respecto, pero según 'Sky Sports' al centrocampista le gustaría poder reunirse de nuevo con Xabi Alonso.

Xhaka: un jugador polémico

Para el suizo, Londres no es un lugar desconocido. El jugador ya estuvo en las filas del Arsenal entre 2016 y 2023, en una etapa en la que consiguió ganar en dos ocasiones la FA Cup, en 2017 y 2020, aunque no destacó especialmente por su buen rendimiento.

Los aficionados 'gunners' tuvieron varias disputas con el que llegó a ser su capitán: Xhaka recibió múltiples críticas por su carácter provocador, un enfado tras ser sustituido en el que tiró su camiseta al suelo le costó la capitanía, y también por ser un futbolista excesivamente rudo, recibió 56 amarillas y 4 rojas en su etapa en Londres.

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Con el paso del tiempo, Xhaka fue relajándose y se ha convertido en un jugador bastante más comedido dentro del campo, aunque de vez en cuando sigue siendo protagonista de alguna que otra polémica. Pese a este carácter tan temperamental, Xabi Alonso tiene claro que quiere que sea su comandante en el centro del campo, aunque el Sunderland claramente no pondrá fácil el reencuentro.