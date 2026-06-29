Xabi Alonso encuentra a su 'nuevo Cucurella'

La revolución ya está en marcha en Stamford Bridge. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea ha supuesto el inicio de una profunda reestructuración de la plantilla con el objetivo de devolver al conjunto londinense a la pelea por los grandes títulos. El técnico español, que afronta su primera temporada al frente de los 'blues', trabaja junto a la dirección deportiva en la confección de un equipo adaptado a su idea de juego, un proceso que ya ha dejado movimientos importantes tanto en el capítulo de entradas como de salidas.

Uno de los cambios más relevantes ha llegado en el lateral izquierdo. Marc Cucurella ha puesto fin a su etapa en el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, una operación que ha obligado al club inglés a acudir al mercado en busca de un relevo de garantías para una demarcación considerada importante por Xabi Alonso.

Marc Cucurella, con la selección / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

En ese escenario ha aparecido un nombre que juega en LaLiga. Según ha informado MARCA, el Chelsea ha mostrado interés en Pep Chavarría, lateral del Rayo Vallecano, como uno de los candidatos para cubrir la vacante dejada por Cucurella. Las informaciones apuntan a que ya se han producido los primeros contactos para conocer la situación del futbolista, aunque por el momento no existe ninguna oferta formal.

El Rayo Vallecano, por su parte, mantiene una postura firme. El club madrileño remite al contrato del defensa, que tiene vinculación hasta 2030, y no contempla negociar su salida en condiciones ventajosas. Chavarría, que se ha consolidado como una pieza importante en el conjunto franjirrojo, ha despertado el interés de varios clubes europeos gracias al nivel ofrecido durante la última temporada.

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Chavarría pugna por un balón con Mateta, del Crystal Palace, en la final de la Conference en Leipzig. / EFE / RONALD WITTEK

En ese sentido, el mercado apenas acaba de arrancar y en Stamford Bridge son conscientes de que la reconstrucción de la plantilla exigirá movimientos en varias posiciones. El lateral izquierdo es una de las prioridades tras la marcha de Cucurella y Pep Chavarría aparece como una de las opciones que el club sigue de cerca. Queda por ver si el interés acaba traduciéndose en una ofensiva formal o si el Chelsea opta finalmente por otro perfil, pero el nombre del defensa del Rayo ya se ha colado en la agenda de Xabi Alonso para reforzar una demarcación clave de cara al nuevo proyecto.