Xabi Alonso no puede contra diez y el Chelsea pierde el primer 'título' del año

Xabi Alonso sufrió su primera derrota como entrenador del Chelsea después de que Richarlison diera la victoria al Tottenham Hotspur (2-1) en el minuto 91 de la final de la Sydney Super Cup, disputada ante más de 80.000 espectadores en el Accor Stadium de Sídney.

El técnico español, que había debutado con un espectacular 6-4 frente al Western Sydney Wanderers, no pudo repetir triunfo en su segundo compromiso al frente de los 'Blues', pese a jugar toda la segunda parte con un hombre más.

El Chelsea salió con Teddy Sharman-Lowe; Marco Palestra, Wesley Fofana, Levi Colwill y Jorrel Hato; Romeo Lavia y Darío Essugo; Estevão Willian, Cole Palmer, Jamie Gittens y Joao Pedro.

Joao Pedro lamentandóse contra el Tottenham / EFE

Lejos del ambiente habitual de pretemporada, el encuentro tuvo una intensidad propia de la competición oficial. El primer aviso llegó con una amarilla para Conor Gallagher a los diez minutos y poco después el Tottenham golpeó primero. Un disparo de Sandro Tonali desde la frontal desvió en Colwill, descolocó al guardameta y acabó en el fondo de la red.

La reacción del Chelsea fue inmediata. Lavia recuperó un balón en campo rival, Gittens puso un centro desde la izquierda y Estevão apareció en el segundo palo para igualar el encuentro con un certero cabezazo.

SUPERIORIDAD SIN EFECTO

Nada más comenzar la segunda mitad, el partido dio un giro. Kevin Danso, que acababa de entrar al terreno de juego, cometió un grave error en un pase hacia atrás que dejó solo a Joao Pedro. El delantero fue derribado cuando encaraba al portero y el árbitro mostró la tarjeta roja directa al central del Tottenham.

Con un jugador más, el Chelsea monopolizó el balón y generó numerosas ocasiones, pero se encontró con un inspirado Antonin Kinsky, decisivo con varias intervenciones ante Estevão, Cole Palmer y Joao Pedro.

Los cambios fueron restando continuidad al dominio londinense y el Tottenham encontró el premio cuando el partido agonizaba. Un disparo lejano de Jamie Donley se estrelló en el poste y Richarlison, atento al rechace, solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2-1 definitivo y entregar el título a los Spurs.

Noticias relacionadas

La derrota deja a Xabi Alonso con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros encuentros como técnico del Chelsea. Su próximo compromiso será el miércoles frente a la Juventus, en Hong Kong, dentro de la gira asiática de pretemporada.