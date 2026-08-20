Xabi Alonso deja abierto el 'culebrón Enzo'

Enzo Fernández es uno de los grandes objetivos del Manchester City para este final de mercado. El Chelsea había llegado a un pacto con el jugador que indicaba que podía salir del club si llegaba una oferta de 120 millones, siempre y cuando esta se realizase antes del viernes 14 de agosto a las cinco de la tarde.

Maresca está interesado en poder reencontrarse con el que fue su jugador en su etapa en el Chelsea. La dirección deportiva intentó el fichaje, pero finalmente no llegó a un acuerdo antes de la expiración de esta condición. Eso sí, esto no indica que el City ya no vaya a fichar a Enzo, pues siguen interesados, pero el precio solicitado por el Chelsea ahora es más exigente.

El conjunto de Xabi Alonso debutará en Premier este lunes contra el Fulham de Arbeloa, y en rueda de prensa, el técnico tolosarra fue preguntado por la situación del jugador argentino: "Enzo es jugador del Chelsea, es un jugador top, está entrenando muy bien, empezó con el equipo hace diez días, está muy integrado, estamos felices con él y se está preparando para el lunes" respondió Xabi.

El periodista que realizó la pregunta decidió preguntar si Enzo le había comunicado que quería quedarse en el Chelsea. El entrenador decidió no responder directamente: "Está entrenando muy bien, con muy buena actitud y eso es lo que queremos, que dé lo mejor de sí para prepararse para el inicio de la Premier League".

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Xabi Alonso no dio una respuesta clara a la pregunta, lo que empieza a dar pie a especulaciones sobre el futuro de Enzo Fernández. Según 'Mail Sport', el Chelsea pide más de 140 millones de euros, por lo que el City deberá rascarse el bolsillo si quiere incorporar al argentino.