Xabi Alonso gana fuerza para sustituir a Guardiola

El Manchester City volvió a tropezar en la Premier League, esta vez en su visita al Tottenham, y perdió comba en la lucha por el liderato, que mantiene el Arsenal con una ventaja de seis puntos. El equipo de Pep Guardiola dilapidó una renta de dos goles y apenas ha logrado una victoria en sus últimos cinco compromisos ligueros.

No le están saliendo las cosas como se esperaba al técnico catalán. Pese a la importante inversión realizada por el club 'citizen' el pasado verano y reforzada incluso en el actual mercado invernal con las llegadas de Antoine Semenyo y Marc Guéhi, el City vuelve a incurrir en los mismos errores que la temporada pasada, cuando fue incapaz de conquistar ningún título de relevancia.

Esta situación pone cada vez más en entredicho la continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City de cara a la próxima temporada. Aunque el técnico de Santpedor ha reiterado en varias ocasiones que mantiene la energía y la motivación necesarias para seguir al frente del banquillo, el contexto actual invita a pensar lo contrario. En Inglaterra, de hecho, las dudas sobre su continuidad tras el verano son cada vez mayores.

En este contexto, el diario 'Telegraph' señala que la creencia de que esta podría ser la última temporada de Pep Guardiola al frente del Manchester City ya ha llevado al club a comenzar a trabajar en una lista de posibles sucesores. Pese a que el técnico catalán tiene contrato en vigor hasta junio de 2027, la entidad 'citizen' estaría diseñando un plan de contingencia ante la posibilidad de que decida poner punto final a su etapa en el banquillo el próximo verano.

En la carrera por el banquillo aparece con fuerza el nombre de Enzo Maresca, quien fuera asistente de Pep Guardiola. El técnico italiano, actualmente sin club tras su salida del Chelsea el mes pasado, ya habría mantenido contactos tanto con representantes del Manchester City como de la Juventus. Todo apunta a que su nombre estará sobre la mesa a la hora de evaluar reemplazos.

Otro perfil que figura en la agenda es el de Xabi Alonso, que gusta mucho en el club inglés. Pese a su pasado como futbolista del Liverpool, donde militó durante cinco temporadas, el técnico vasco, que fue cesado por el Real Madrid en enero, será analizado con detenimiento por la dirigencia del City. En Anfield, además, no se descarta que su nombre cobre fuerza si el club opta por un relevo en el banquillo, con Arne Slot bajo presión para asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League.

La nómina de candidatos también incluye a Cesc Fàbregas. El exmediocampista, formado bajo la tutela de Guardiola, ha despertado elogios por su labor al frente del Como, equipo que se sitúa en la sexta posición en la Serie A. Desde su llegada al cargo en julio de 2024, el español ha dejado claro que solo contemplaría abandonar el fútbol italiano ante la propuesta de un proyecto ambicioso en la Premier League u otra liga de primer nivel en Europa.