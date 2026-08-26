Xabi Alonso acierta con Joao Pedro

Joao Pedro ha sido uno de los nombres propios del mercado alrededor del Chelsea. El delantero brasileño despertó el interés de varios grandes, entre ellos el FC Barcelona, pero en Stamford Bridge tuvieron claro que no querían desprenderse de una de sus grandes apuestas. El club londinense decidió hacer un esfuerzo para blindarlo y, apenas un año después de su llegada procedente del Brighton, amplió su contrato hasta 2034.

La renovación llegó acompañada de una mejora económica importante y de un cambio de dorsal: el brasileño heredó el histórico ‘9’. De esta manera, el Chelsea no solo retuvo así a uno de sus futbolistas más importantes, sino que dejó clara la dimensión que tiene Joao Pedro dentro de su proyecto.

Y en esa decisión también ha tenido mucho que ver Xabi Alonso. El técnico español ha apostado desde el primer momento por Joao Pedro y le ha transmitido una confianza total. El técnico vasco ve en él un atacante capaz de jugar como referencia, moverse, asociarse y atacar los espacios.

João Pedro celebra uno de los goles marcados en esta pretemporada con el Chelsea / @chelsea

El propio Joao Pedro explicó que una conversación con el entrenador fue importante para decidir su continuidad. “Xabi habló conmigo, tuvimos buenas conversaciones y estoy ilusionado por jugar para él”, reconoció el brasileño tras firmar su nuevo contrato.

Y los primeros resultados de esa apuesta difícilmente podrían ser mejores. Joao Pedro ha completado una pretemporada espectacular, convirtiéndose en una de las grandes sensaciones del verano. Marcó un hat-trick en apenas unos minutos ante el Western Sydney Wanderers, firmó un doblete frente al AC Milan y volvió a ver puerta por partida doble ante la Real Sociedad. Siete goles en los amistosos, una cifra que resume el estado de forma con el que el brasileño llegó al inicio de la competición oficial.

Joao Pedro brilló en el partido ante el Western Sydney Wanderers / Agencias

La prueba definitiva llegó en el estreno de la Premier League. En Craven Cottage, ante el Fulham, Joao Pedro necesitó apenas 31 segundos para abrir el marcador y convertirse en protagonista del debut de Xabi Alonso en el campeonato inglés. Pero no se quedó ahí. También asistió a Cole Palmer en el tercer gol del Chelsea para completar una actuación decisiva en el 2-3 final. El entrenador no dudó después en señalar al brasileño, junto a Palmer y Morgan Rogers, como una pieza central de su proyecto ofensivo.

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Es pronto, muy pronto, y en el fútbol todo puede cambiar de un instante a otro. Una buena pretemporada no garantiza una gran temporada y el rendimiento de un jugador puede variar con la misma rapidez con la que cambia el viento. Pero, de momento, cuesta discutir la decisión del Chelsea de blindar a Joao Pedro y la de Xabi Alonso de convertirlo en una de las referencias de su nuevo proyecto. La confianza del club y la del entrenador parecen, por ahora, todo un acierto.