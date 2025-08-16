Suscripción

sport

Directos
Directo

Directo

PREMIER LEAGUE

Wolverhampton - Manchester City, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League 2025-26

El conjunto de Pep Guardiola se estrenará en la liga inglesa en el Molineux Stadium

Pep Guardiola piensa devolver al City a lo más alto de Inglaterra la próxima temporada// EFELondon (United Kingdom), 25/05/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola on the touchline ahead of the English Premier League match between Fulham and Manchester City in London, Britain, 25 May 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Pep Guardiola piensa devolver al City a lo más alto de Inglaterra la próxima temporada// EFELondon (United Kingdom), 25/05/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola on the touchline ahead of the English Premier League match between Fulham and Manchester City in London, Britain, 25 May 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / EFE

Sergi Bescós

Actualizar

TEMAS