Wolverhampton - Manchester City, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League 2025-26
El conjunto de Pep Guardiola se estrenará en la liga inglesa en el Molineux Stadium
Sergi Bescós
Wolves - City (0-0) Min 0
¡Empieza el partido! Balón para el City.
Homenaje Diogo Jota
Minuto de silencio, aplausos y muchas camisetas en honor a Diogo Jota. Momento muy emocionante en el Molineux Stadium.
Vemos varios debuts en el 11 del City. Trafford, Ait-Nouri y Reijnders debutan en su primer partido para los de Pep. Guardiola ha dejado fuera a Ederson que se rumorea que quizá deja el City en los próximos días.
Menos de 10 minutos para el inicio del partido
Los jugadores están esperando ya en el túnel de vestuarios. Esto está muy cerca de empezar. Se espera un homenaje de la Liga y ambos equipos para Diogo Jota antes de empezar el partido.
Pep habla de Rodri
Palabras de Pep Guardiola sobre el posible retorno de Rodri tras su grave lesión.
''Aún le queda a Rodri para poder volver. Quiero verle de vuelta, ojalá pueda ser nuestro mejor fichaje''
''Hay que esperar y ponerlo en perspectiva''
Tenemos 11 visitante
Este es el 11 de Pep Guardiola.
Tenemos 11 local
Este es el 11 de los Wolves de Vitor Pereira.
Los locales en busca de no sufrir este año
Los de Vitor Pereira definitivamente buscarán mejorar esta temporada pasada ya que el curso pasado acabaron a tant solo dos puntos del descenso. Los Wolves han sufrido bajas delicadas este verano como las de Cunha, Semedo y Guedes. Tras una pretemporada bastante dudosa, los de Pereira quieren dar una buena imagen ante su gente y conseguir un buen resultado frente al City en esta primera jornada de liga.
Nueva temporada
Empieza una nueva temporada para el City de Guardiola. La temporada pasada no fue exitosa para los de Pep que terminaron terceros en liga. Para intentar mejorar el resultado de la campaña pasada, los de Manchester han conseguido varias incorporaciones interesantes como Cherki, Reijnders y Ait-Nouri. Los de Guardiola quieren empezar este nuevo curso con victoria en su visita al Molineux Stadium.
¡Muy buenas tardes desde el Molineux Stadium!
¡¡Hola Holaa Holaaa!! Bienvenid@s al directo del partido entre el Wolverhampton y Manchester City. ¡Hoy empieza una nueva temporada de la Premier League!
