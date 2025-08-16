Wolverhampton - Manchester City, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League 2025-26

Nueva temporada

Empieza una nueva temporada para el City de Guardiola. La temporada pasada no fue exitosa para los de Pep que terminaron terceros en liga. Para intentar mejorar el resultado de la campaña pasada, los de Manchester han conseguido varias incorporaciones interesantes como Cherki, Reijnders y Ait-Nouri. Los de Guardiola quieren empezar este nuevo curso con victoria en su visita al Molineux Stadium.