Wolves - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Wolves - Arsenal de Premier League
Wolves y Arsenal se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Molineux Stadium en el partido de la Jornada 27 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Wolves - Arsenal y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Rob Edwards llegará a la disputa luego de haber empatado con el Nottingham Forest (0-0), perdido contra el Chelsea (3-1), perdido contra el Bournemouth (2-0) y perdido contra el Manchester City (2-0), de manera que se ubica en el vigésimo puesto de la tabla con 9 puntos y -32 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron un empate con el Brentford (1-1), una victoria sobre el Sunderland (3-0), una victoria sobre el Leeds (4-0) y una derrota frente al Manchester United (3-2), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 57 puntos y +32 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL WOLVES - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Wolves y Arsenal, correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL WOLVES - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Wolves y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
