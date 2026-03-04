En Wolverhampton creen en el milagro

El Wolverhampton Wanderers FC es el último club en la clasificación de la Premier League. Los 'Wanderers' llevan 3 victorias en 30 partidos de la liga inglesa. Actualmente, con 16 puntos por la cola, el club inglés está descendido a la Championship; solo un milagro podría indultarlos de la pena.

'Dura' temporada para el Wolves

El Wolves lleva 3 victorias, 7 empates y 20 derrotas en 30 encuentros ligueros. En la EFL Cup cayeron en 4.ª ronda ante el Chelsea por 3-4 y se quedaron fuera. Sin embargo, todavía tienen que disputar los octavos de final de la FA Cup el 6 de marzo ante el Liverpool, equipo al que ganaron en Premier League este martes por 2-1 en el Molineux Stadium.

A falta de 8 jornadas para el final de temporada y 12 puntos de la permanencia, parece ser que los del sur de Inglaterra se 'han puesto las pilas'. La sorprendente victoria sobre los 'Reds' supone una racha de dos victorias consecutivas en Premier, con esta son ya dos los 'gigantes' que han caído ante los colistas de la liga inglesa. El anterior encuentro ante el Aston Villa (4.º) por 2-0 hace una suma de 6 puntos de los Wolves en casa, cruciales para evitar el descenso.

La única opción: ganar

Brentford FC (7.º), West Ham United (18.º), Leeds (15.º), Tottenham (16.º), Sunderland (11.º), Brighton (12.º), Fulham (10.º) y Burnley (19.º) son las 8 finales que les esperan a los de Rob Edwards. Menos Brentford, todos los equipos corresponden a la segunda mitad de la tabla, razón extra para los aficionados del Wolves para creer en el milagro.

¿Aparecerá el portugués en la recta final?

El interior portugués Rodrigo Gomes es el máximo anotador del equipo en Premier League con 3 tantos; el último lo anotó este martes contra el Liverpool 8 minutos después de saltar al campo en el 70'. Gomes tendrá que seguir remando para que lleguen los goles en estos últimos partidos e intentar dar la sorpresa en la Premier.

¿Descenso o milagro?

Después de una temporada gris, lo más probable es el descenso de categoría por parte del Wolves, pero el equipo inglés no se rinde y quién sabe si conseguirá la permanencia en estas últimas jornadas. Sin duda, los próximos partidos de los 'Wanderers' serán a vida o muerte.