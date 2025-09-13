Woltemade mete miedo al Barça en un estreno letal

Nick Woltemade debutó por todo lo alto, dando al Newcastle su primera victoria en la presente Premier ante el Wolverhampton Wanderers (1-0). Además del gol, el delantero alemán dejó su huella en los 65 minutos que participó, ofreciendo diferentes variantes a sus compañeros y dando un primer aviso del peligro que va a suponer para todos los rivales, incluido un Barça que lo sufrirá el próximo jueves (21:00).

El juego aéreo tiene nombre y apellido

Las 'urracas' empezaron el partido con el control del balón, jugando en campo rival y con buenas combinaciones que les permitían tener sus primeras ocasiones del encuentro, aunque con poco peligro. Con el paso de los minutos, el Newcastle cada vez se acercaba con mayor peligro y sometía al rival. La insistencia de los hombres de Eddie Howe dio sus frutos cuando Nick Woltemade, aprovechando un centro exquisito de Jacob Murphy, sacó a relucir una de sus principales virtudes y remató de cabeza brillantemente tras zafarse de la defensa de los Wolves. Puesta en escena inmejorable del alemán de 1'98.

El gol no hizo cambiar el guión de la primera parte, con los locales acechando la portería rival con más peligro -siendo las ocasiones más claras dos tiros desde la frontal y un gol anulado-, mientras que el Wolverhampton intentaba aprovechar los contraataques aunque sin éxito.

El juego se reanudó en la segunda parte, pero como si los equipos no hubieran pasado por vestuarios. El Newcastle mantuvo la iniciativa y sometía a unos Wolves que eran incapaces de salir de campo propio. El héroe de la tarde, Nick Woltemade, fue sustituido en el minuto 65 bajo una gran ovación por parte de su nueva afición. Eddie Howe empezó a mover el banquillo pensando en el partido contra el Barça, porque Joelinton también abandonó el terreno de juego. La defensa culé no tendrá un partido plácido en Sant James Park, pues el conjunto inglés juega muy bien en la zona de tres cuartos y genera mucho peligro mediante combinaciones rápidas en la frontal del área que terminan con tiros tan bien colocados como potentes.

El Wolves se crece sin Woltemade

Tras el cambio de Woltemade, casualidad o no, el cuadro visitante empezó a salir hacia adelante con más confianza y fue más protagonista en los últimos veinte minutos. El Newcastle, en cambio, sufrió un cambio de papeles y era él a quien le costaba cruzar el medio campo. Empezado el tiempo de descuento, el delantero visitante Jhon Arias -con un gran movimiento entre los centrales- tuvo la ocasión más clara de los suyos. Con menos argumentos en ataque, las 'urracas' se defendieron como gato panza arriba rezando para que se terminara el partido.

Después de unos últimos minutos de mucho sufrimiento, el Newcastle United logró la primera victoria del curso gracias al gol del debutante Nick Woltemade, que ya mete miedo a los rivales. La siguiente víctima puede ser el Barça de Flick el próximo jueves.