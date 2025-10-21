Woltemade - Isak: las comparaciones son odiosas

Alexander Isak y el Newcastle protagonizaron uno de los culebrones del verano. Más que un culebrón, fue una batalla pública en la que ambos usaron todas las artimañas posibles para lograr sus objetivos: el internacional sueco quería marcharse al Liverpool y el conjunto ‘magpie’ (apodo del Newcastle) quería retenerlo hasta tener a un sustituto de garantías atado. En caso de que no llegase, no iban a dejarle salir. Eddie Howe, entrenador de las 'urracas', apartó al jugador del equipo mientras se resolvía la situación, pero nadie quería poner rumbo a St. James' Park: Gyökeres eligió al Arsenal y Sesko al United.

Con el paso del tiempo la tensión creció: Isak, quien comunicó al club y al entrenador su deseo de salir, se puso en rebeldía al entender que habían fallado a su palabra de facilitar su salida, exigiendo cada vez más dinero, y los señaló públicamente por ello. El Newcastle, lejos de esconderse, respondió con un breve pero contundente mensaje, asegurando que quien mentía era Isak. Por suerte para todas las partes, Nick Woltemade voló de Stuttgart a Newcastle para resolverlo todo.

145 millones de euros fueron directos a las arcas del Newcastle; 80 a las del Stuttgart, y en aquel preciso momento comenzó una imparable y morbosa comparativa entre el sueco y el alemán. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene mejor ‘9’? ¿Ha salido ganando el Newcastle con el movimiento? Casi dos meses después, así va su particular disputa.

Woltemade funciona, pero el Newcastle no acompaña

A decir verdad, el Newcastle no está echando de menos a Alexander Isak. Aunque su posición en la Premier League no es para tirar cohetes (undécimos con nueve puntos), la culpa no es de Woltemade, ni mucho menos. El alemán, un futbolista especial por la combinación entre su físico (1,98 metros) y su excelsa habilidad para manejar el balón, está demostrando que, para él, no hace falta periodo de adaptación alguno.

Woltemade, futbolista del Newcastle / NEWCASTLE

A sus 23 años, el de Bremen se quitó la presión de estrenarse como goleador 'magpie' a la primera oportunidad que tuvo: debut ante el Wolverhampton, gol y triunfo por la mínima (1-0). Primer tanto, tres puntos para su equipo. Después, volvió a marcar en la derrota ante el Arsenal (1-2) y repitió en los siguientes dos duelos, contra el Royale Union SG en la Champions League (0-4) y el Nottingham Forest en liga (2-0).

En el parón internacional continuó con su buena racha de cara a puerta, marcando un importante gol con Alemania ante Irlanda del Norte (0-1), y al regresar con el Newcastle volvió a ver portería, en la derrota por la mínima contra el Brighton (2-1). En total, cinco goles en ocho duelos con las urracas.

Isak, negado con el gol

Por su parte, Alexander Isak está contribuyendo al inesperado batacazo del Liverpool. Los 'reds', que encadenan tres derrotas consecutivas en Premier League, ocupan la tercera plaza con 15 puntos, a cuatro del líder, el Arsenal de Mikel Arteta. Los registros del internacional sueco dejan bastante que desear: de marcar 25 y 27 goles en las pasadas campañas con el Newcastle, ha pasado a registrar únicamente un tanto.

Alexander Isak, delantero del Liverpool / VINCE MIGNOTT

El único gol de Isak fue en la EFL Cup ante el Southampton para pasar de ronda (2-1). Desde entonces, sufre una sequía absoluta, tanto en liga como en Champions League. También con Suecia, donde perdió los dos duelos de clasificación para el Mundial de 2026 en el último parón, ante Suiza (0-2) y Kosovo (0-1).

Aún queda mucha temporada por delante y muchas oportunidades para que ambos demuestren de qué pasta están hechos. Sin embargo, de momento, el pulso está dominado por Woltemade. ¿Será así durante lo que queda de campaña?