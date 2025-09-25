PREMIER LEAGUE
Wirtz genera debate
Karl-Heinz Rummenigge asegura que "siente pena" por un Florian Wirtz cuya adaptación en el Liverpool no está siendo la soñada
No está siendo, seguramente, el inicio de aventura soñado de Florian Wirtz en Merseyside. Tuvo puesta durante varias semanas la etiqueta de fichaje más caro de la historia de la Premier League (125 millones - más unos 15 en variables -), hasta que su ahora compañero, Alexander Isak, se la arrebató el último día de mercado (145 millones). Pero el nacido en Pulheim no acaba de encontrar su sitio en el Liverpool y, por ende, todavía no es el mago que tanto deslumbró en el Bayer Leverkusen.
Lejos de ser el jugón que sí marcaba diferencias en Alemania, a Arne Slot le está costando encajarle en el once. A priori, su posición ideal sería en la mediapunta, de enganche entre el doble pivote y el delantero. En el 3-4-2-1 que acostumbraba a proponer Xabi Alonso formaba en la doble mediapunta. Pero, por ahora, solo se apunta una asistencia en siete encuentros como 'red': en la final de la Community Shield perdida ante el Crystal Palace.
Inmediatamente se hizo con un puesto fijo en el once titular, desplazando, incluso, a Dominik Szoboszlai - habitual mediapunta - al doble pivote o al lateral derecho ante la lesión de Frimpong. El estelar rendimiento del húngaro en este inicio de campeonato, sin embargo, o de otros futbolistas que están más 'enchufados' que el germano, decidieron que Slot se decantara por dejarle en el banquillo en el derbi de Merseyside.
"Siento pena por Wirtz"
Vivió su primera suplencia desde su llegada a Anfield. Aún es pronto para sacar conclusiones, pero en Alemania lamentan su difícil adaptación en el fútbol inglés. Karl-Heinz Rummenigge, quien conoce bien al Bayern de Múnich, dio su opinión respecto al fichaje del germano por el Liverpool en 'Abendzeitung': “Sinceramente, siento pena por Florian Wirtz. Creo que el jugador estaría mejor en el Bayern de Múnich que en el Liverpool. Respetamos su decisión, pero lo lamento un poco porque habría encajado perfectamente en la estrategia del FC Bayern: siempre queremos fichar a los mejores jugadores alemanes. Quizás lo reconsidere en algún momento".
A quien sí le están saliendo las cosas es a un Nick Woltemade que aterrizó en Newcastle para ser el sustituto de Alexander Isak. Y, por ahora, va por el buen camino. El prohibitivo precio que pedía el Stuttgart por él retiró de la puja a un Bayern de Múnich que llegó a apostar por su incorporación: “Podríamos haber fichado a Woltemade. Pero también debo decir que el Bayern hizo bien en no dejarse llevar por la locura financiera. Siempre lo he dicho: queremos éxito deportivo, pero con una financiación seria y sólida”.
