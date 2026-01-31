Wirtz y Ekitike se dan un festín

Cinco partidos consecutivos sin ganar son muchos para cualquier equipo. Para el Liverpool, con su millonaria inversión este verano y las expectativas en el equipo por las nubes, todavía más. Este equipo es irregular, tendrá todos sus defectos, pero cuando tiene el día es una máquina. Lo demostró este sábado en Anfield, donde pasó por encima del siempre complicado Newcastle para seguir la estela del Chelsea y superar al United en su pelea particular por la cuarta plaza (4-1).

Y eso que empezó cuesta arriba el partido para el Liverpool; pasada la media hora de juego, un contragolpe de las urracas terminó en los pies de Gordon, que conectó un preciso disparo cruzado para abrir el marcador (0-1). Se avecinaban curvas en el templo 'red', pero apareció por partida doble Ekitike para despejar los fantasmas. El francés empató el partido primero tras una jugada espectacular con Wirtz dentro del área (1-1), mientras que el segundo llegó tras un disparo de empeine exterior exquisito que completó la remontada del Liverpool en apenas dos minutos (2-1).

Se sentía superior el Liverpool, pero no terminaba de transformar sus sensaciones en el marcador. Las ocasiones se acumulaban, una tras otra, hasta que apareció el genio de la lámpara para aclararlo todo: Florian Wirtz. La calidad del alemán es infinita y lo demostró con un disparo al poste alejado tras pase atrás de Salah que aumentó la renta 'red' en Anfield (3-1). Konaté, tras un saque de esquina, cerró la goleada en los minutos finales (4-1).

La victoria del Liverpool le permite seguir mantener el pulso con el Chelsea en su lucha particular por la cuarta plaza. Solamente un punto separa a ambos tras la victoria en el añadido de los 'blues', que superan al United -dos por debajo del Chelsea- que recibe al Fulham en Old Trafford este domingo.