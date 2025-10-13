Wilshere, al rescate del Luton Town: 33 años y primera experiencia como entrenador

Jack Wilshere, quien fuera jugador del Arsenal, ha fichado como entrenador por el Luton Town, que ahora milita en la League One (Tercera división inglesa).

Wilshere, de 33 años, se retiró de forma prematura por las lesiones tras tocar la cima con el Arsenal y pasar después por Bournemouth, West Ham United y el Aarhus danés, donde colgó las botas. Este será su primer trabajo como entrenador, tras haber pasado por la cantera del Arsenal y ser asistente en el Norwich City.

El Luton Town es undécimo en League One, pese a que hace dos temporadas militaba en Premier League. El conjunto de las afueras de Londres subió a la Premier en 2023, pero desde entonces han sufrido dos descensos consecutivos y ahora luchan por no descolgarse también en la tercera categoría del fútbol inglés.

"Es un gran honor y un privilegio ser entrenador del Luton Town. Siento como si se cerrara un círculo. La primera vez que fui a Luton fue siendo un niño de ocho años y que este sea mi primer trabajo como entrenador podría decirse que ha sido el destino y que se cierra un círculo. La historia de este club me inspira, creado con fe, unidad y trabajo duro", dijo Wilshere.

"El club ha mostrado un carácter increíble dentro y fuera del campo en los últimos tiempo y para mí es un honor tomar la responsabilidad de liderar a este grupo en el futuro", añadió el que fuera 34 veces internacional con la selección inglesa.