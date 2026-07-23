El West Ham United podría recaudar 180 millones en dos ventas pese al descenso

El mercado de la Premier League acostumbra a ser desde hace ya más de un lustro el que más cantidad de dinero mueve con diferencia, superando considerablemente las cifras de LaLiga, Bundesliga, Ligue One o Serie A. Prueba de ello pueden ser los recientes fichajes de Elliot Anderson por el Manchester City a cambio de unos 135 millones de euros, así como el de Sandro Tonalli por 108 millones al Tottenham, entre otros movimientos.

Sin embargo, el caso del West Ham United demuestra que ser equipo de Primera División en Inglaterra no es condición indispensable para poder realizar grandes ventas, pues, pese a su decepcionante descenso a Championship en una campaña desastrosa en lo colectivo, ha logrado vender a una de sus mejores piezas individuales, Mateus Fernandes, por 100 millones y ultima el traspaso de Crysencio Summerville, quien podría reportar otro ingreso de 80 'kilos'.

Dos ventas por 180 millones de euros

Aun cuando su equipo perdió la categoría al finalizar en puestos de descenso, el mediocentro portugués Mateus Fernandes realizó un gran curso al anotar cinco goles y repartir cuatro asistencias en 39 partidos disputados, pese a que su posición no se valore por las cifras logradas. Gracias a su gran rendimiento, el Tottenham Hotspur de Roberto De Zerbi se lanzó con todo a por su incorporación como una de las piezas clave para la renovación del proyecto, tras haber competido precisamente con el West Ham por la salvación en la temporada 25-26. Después de unas negociaciones duras, los Spurs cerraron su fichaje por unos 100 millones de euros.

Summerville y Zubimendi disputan un balón en el London Stadium / DANIEL HAMBURY / EFE

No obstante, los 'hammers' no se conforman con realizar una gran venta y ya ultiman otra operación que pueda dejar una gran cifra en sus arcas. Cuando todo apuntaba a que Crysencio Summerville podía recalar en la Roma, la aparición del interés del Al Hilal dio un giro a la situación. De hecho, según se informó este martes en el medio inglés 'The Athletic', el club saudí habría cerrado del todo su fichaje a cambio de 80 millones, aunque desde Italia la 'Gazzeta dello Sport' afirma que el extremo no habría tomado una decisión definitiva y habría pedido más tiempo. No será un aspecto menor la decisión que tome Summerville, ya que mientras la oferta del Al Hilal es de 80 millones de euros, la del conjunto italiano asciende a poco más de la mitad, 47 millones más cuatro en variables.