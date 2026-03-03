El West Ham prohíbe a Adama Traoré levantar pesas: "Le he dicho que se mantenga lejos del gimnasio. Es una de las cosas que necesita entender"

El físico de Adama Traoré vuelve a estar en el centro del debate futbolístico. El extremo español, actualmente en el West Ham United, llegó al club londinense por petición de su entrenador, Nuno Espírito Santo. El técnico luso coincidió con el extremo de L'Hospitalet en los Wolves, donde mostró su mejor versión como futbolista, y aprovechó su poco protagonismo en el Fulham para reforzar una plantilla que necesitaba un golpe de efecto para revertir su mala dinámica.

Desde su irrupción en la élite, Adama ha sido un futbolista diferencial por su explosividad, potencia y velocidad. Su estilo se basa en cambios de ritmo devastadores, arrancadas imposibles de frenar y una fortaleza física que le permite ganar duelos incluso ante defensores de gran envergadura. Básicamente, un mal trago para cualquier defensa 'mortal'. La propia Premier League, en su momento, destacó en un post en “X” que era “la peor pesadilla de los laterales”.

"No hago pesas"

Su físico atrae miradas, y no es para menos. Muchos aseguran que parece más un jugador de rugby que de fútbol, a nivel físico. Pero si hay algo que disparó el interés mediático alrededor de su figura fue una declaración que sorprendió a propios y extraños. En una entrevista, el futbolista aseguró: “No hago pesas, mi genética es así”, comentó.

“Mi trabajo de gimnasio lo guía el preparador personal que me lleva. Pero no hago pesas. Mi genética es así y hace que mi musculatura crezca muy rápido. Hago otros ejercicios. Cada persona tiene que adaptarse a lo que le va mejor a él. Yo hago bastante ‘core’ (un tipo de entrenamiento para el área del torso, entre las articulaciones esféricas de los hombros y las caderas), abdominales excéntricos, poleas... El secreto está en conocer tu cuerpo y adaptar el entrenamiento a tus condiciones físicas”, desarrolló.

El plan del West Ham

Eso es justamente lo que está intentando hacer el West Ham con él, y en particular Nuno Espírito Santo: un plan de trabajo específico para Adama, adaptado a su cuerpo y a sus características, para recuperar su versión más dominante. Y el de Adama no incluye trabajo con pesas. De hecho, lo tiene prohibido.

Adama Traoré junto a Nuno Espírito Santo, en su etapa en los Wolves / Wolves

El acceso al gimnasio de Rush Green está controlado para Adama Traoré. El motivo, “una musculatura y una genética increíbles”, señaló el entrenador portugués de 52 años. “Su genética ha sido así desde hace tiempo y debería evitar el gimnasio. Le he dicho que se mantenga alejado del gimnasio. Es una de las cosas que creo que necesita entender. Ya carga suficiente peso. Hará trabajo preventivo, pero no estará levantando pesas”, comentó.

“Por ejemplo, Airidas Golambeckis (un defensa de 18 años del equipo sub-21) pasa horas en el gimnasio. ¡Tenemos que hacer que gane peso! Él es quien necesita algo de músculo. Es justo al revés”, añadió sobre las necesidades de sus jugadores.

Esperando su oportunidad

Volviendo a Adama, desde que llegó al West Ham en enero ha tenido pocas participaciones, sobre todo como suplente. Su única titularidad fue en la victoria en la prórroga de la cuarta ronda de la FA Cup contra el Burton Albion, equipo de la League One. Pero Nuno está satisfecho con la adaptación del español.

Traoré es único. No hay muchos jugadores en el fútbol mundial con su capacidad, velocidad y habilidades en situaciones de uno contra uno Nuno Espírito Santo — Entrenador del West Ham

“Hay que darse cuenta de que los jugadores que no están participando son enormemente importantes para nosotros en términos de preparación y opciones para el propio partido. Traoré es único. No hay muchos jugadores en el fútbol mundial con su capacidad, velocidad y habilidades en situaciones de uno contra uno”, destacó.

“Es un talento del que tenemos que sacar provecho, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse. Tiene que entender muchas cosas dentro de la dinámica del equipo. Pero ha demostrado, no solo en los Wolves; ha demostrado en Inglaterra y en la selección española no hace mucho. Así que estamos hablando de un jugador de alto nivel. Creo que el grupo lo ha aceptado muy bien. Nos ha aportado nueva energía. Hemos intentado ayudarle cada día. Pero, por supuesto, por delante tiene a dos jugadores en la cima de su rendimiento. Traoré es lo suficientemente paciente para entender que su oportunidad llegará”, finalizó.