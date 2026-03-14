West Ham - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

West Ham y Manchester City se enfrentan hoy sábado 14 de marzo en el Olímpico de Londres en el partido de la Jornada 30 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el West Ham - Manchester City y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el combinado de Nuno Espírito Santo llega en zona de descenso, aunque la victoria contra el Fulham que logró en la última fecha le ha otorgado cierto oxígeno para continuar luchando por la permanencia en la categoría, sobre todo porque solo el diferencial de goles es lo que les separa del Nottingham Forest, que detenta el decimoséptimo lugar.

Empero, el West Ham ha sufrido siete derrotas consecutivas ante el Manchester City, siendo que no los vencen en un duelo directo desde 2015, aunque los martillos suman tres conquistas y dos empates de local en lo que a sus enfrentamientos recientes se refiere, así que tienen una esperanza a la que aferrarse.

Por otro lado, el equipo dirigido por Pep Guardiola llegará tras una sensible derrota en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, el cual los goleó en su visita al Santiago Bernabéu. Antes de ello, los citizens dejaron perder un par de puntos valiosos al empatar con el Nottingham Forest, permitiendo que el Arsenal aumentase su brecha y se atornillase en el liderato.

Como visitante, el City ha logrado derrotar al Leeds y al Liverpool en su último par de aventuras ligueras fuera del Etihad Stadium, mas el golpe anímico sufrido esta semana puede hacer mella en la capacidad del combinado celeste de imponerse en el Olímpico de Londres, todavía más con las ausencias de Gvardiol, Kovacic y Rico.

HORARIO DEL WEST HAM - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre West Ham y Manchester City, correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League, se disputa hoy sábado 14 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL WEST HAM - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre West Ham y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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