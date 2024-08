El West Ham de Lopetegui es un verdadero 'martillo'

El West Ham se puso el mono de trabajo desde que Julen Lopetegui se convirtió en el nuevo entrenador del equipo, el pasado mes de mayo. "Tuvimos otras oportunidades, pero estoy donde quiero estar", afirmaba el técnico español, que está construyendo un proyecto más que ilusionante con los 'Hammers'.

En el Olímpico de Londres se están haciendo muy bien las cosas, firmando uno de los mejores mercados de toda la Premier League. El West Ham quiere instalarse en el 'Big Six' y para ello saben que deben mejorar el fondo de armario de la plantilla para potenciar la idea de Lopetegui, más propositiva que la de David Moyes. Así lo están haciendo.

Empecemos por las bajas. El West Ham se desprendió de todos aquellos jugadores con los que no contaban. Ben Johnson, Angelo Ogbonna, Divin Mubama y Joseph Amang abandonaron la entidad como agentes libres. Nathan Trott, Tilo Kehrer, Saïd Benrahma y Flynn Downes salieron traspasados. En total, 44,8 millones de euros han entrado a las arcas del club.

En cuanto a los fichajes, de momento, el West Ham ha gastado 126, 8 millones de euros (gasto neto de 82 millones de euros) para cerrar seis incorporaciones de buen nivel. Las analizamos a continuación.

Wes Foderingham (Libre) Wes Foderingham llega a la disciplina a coste cero. El portero del Sheffield United, que no firmó una mala temporada pese a la floja actuación de su equipo en la élite del fútbol inglés, llega para competir con Alphonse Areola y ŁukaszFabiański bajo palos. Será segundo o tercer portero, y teniendo en cuenta que firmó como agente libre, el West Ham puede dar la portería por más que cubierta con garantías. Posición : Portero

: Portero Edad : 33 años

: 33 años País : Inglaterra

: Inglaterra Equipo anterior : Sheffield United

: Sheffield United Precio : Agente libre

: Agente libre Valor de mercado : 900.000 euros

: 900.000 euros Contrato hasta: 30/06/2026

Guido Rodríguez (Libre) El internacional argentino tendrá complicado ser titular en el centro del campo del West Ham. GuidoRodríguez, libre tras terminar su contrato con el Real Betis, es una enorme oportunidad de mercado para el equipo londinense. Junto a EdsonÁlvarez y TomášSouček, la nómina de pivotes con la que cuenta Julen Lopetegui es un escándalo. Tres hombres clave para liberar a James Ward-Prowse. Muy mal se tienen que dar las cosas para que no funcione la medular 'Hammer'. Posición : Pivote

: Pivote Edad : 30 años

: 30 años País : Argentina

: Argentina Equipo anterior : Real Betis

: Real Betis Precio : Agente libre

: Agente libre Valor de mercado : 20 millones de euros

: 20 millones de euros Contrato hasta: -

Luis Guilherme (23 millones de euros) El brasileño fue el primer refuerzo para el West Ham de Julen Lopetegui. Sin duda, una apuesta de futuro importante desembolsar casi 25 'kilos' por un futbolista por contrastar. El extremo derecho, zurdo, tiene un gran potencial por delante, pero debe demostrar de lo que es capaz en una liga tan exigente como la Premier League. ¿Conseguirá Luis Guilherme ser importante con Lopetegui? Posición : Extremo derecho

: Extremo derecho Edad : 18 años

: 18 años País : Brasil

: Brasil Equipo anterior : Palmeiras

: Palmeiras Precio : 23 millones de euros

: 23 millones de euros Valor de mercado : 24 millones de euros

: 24 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029 

Niclas Füllkrug (27 millones de euros) Sin duda, el cuadro 'Hammer' se llevó a uno de los delanteros de moda tras la Eurocopa. Niclas Füllkrug, pretendido por varios equipos como el Atléticode Madrid, acabó eligiendo la propuesta del West Ham para abandonar el Borussia Dortmund. Sin duda, una de las sensaciones de la última Champions que viene a trabajar duro y a marcar muchos goles. La pasada temporada firmó 17 goles y repartió 11 asistencias entre el club alemán y la selección alemana. Es el delantero perfecto para potenciar a talentos como Summerville, Bowen, Kudus o Lucas Paquetá. Posición : Delantero centro

: Delantero centro Edad : 31 años

: 31 años País : Alemania

: Alemania Equipo anterior : Borussia Dortmund

: Borussia Dortmund Precio : 27 millones de euros

: 27 millones de euros Valor de mercado : 15 millones de euros

: 15 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2028

Crysencio Summerville (29,3 millones de euros) El West Ham también ha reforzado el ataque con uno de los mejores jugadores de la Championship. Crysencio Summerville llega a Londres después de firmar unos números estratosféricos con el Leeds United: 20 goles y nueve asistencias. El joven extremo izquierdo, que seguramente será titular, es una incorporación de primer nivel para dar un salto de calidad al equipo. El neerlandés, pretendido por varios grandes de la Premier, asegura electricidad, descaro y mucho gol. Posición : Extremo izquierdo

: Extremo izquierdo Edad : 22 años

: 22 años País : Países Bajos

: Países Bajos Equipo anterior : Leeds United

: Leeds United Precio : 29,3 millones de euros

: 29,3 millones de euros Valor de mercado : 20 millones de euros

: 20 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029

Max Kilman (47,5 millones de euros) La incorporación más cara hasta la fecha del West Ham es Max Kilman, que llega a Londres para reforzar el centro de la zaga. Avalado por Lopetegui tras su paso por el Wolverhampton, llega al cuadro 'Hammer' para hacerle competencia a Nayef Aguerd en el perfil izquierdo del centro de la defensa y para cubrir la salida del alemán Thilo Kehrer. Sin duda, un desembolso algo arriesgado. Habrá que ver si rinde a la altura de las expectativas. Posición : Defensa central

: Defensa central Edad : 27 años

: 27 años País : Inglaterra

: Inglaterra Equipo anterior : Wolverhampton

: Wolverhampton Precio : 47,5 millones de euros

: 47,5 millones de euros Valor de mercado : 32 millones de euros

: 32 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2031

Si por algo destaca la Premier League es por su feroz competitividad. Julen Lopetegui contará con una buena plantilla para asaltar el 'Big Six', pero no lo tendrá nada fácil. Con únicamente nombres no se llega a ningún sitio. ¿Será capaz de convertir a 'su' West Ham en un verdadero 'martillo'?