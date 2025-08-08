El West Ham deja libre a Michail Antonio ocho meses después de su accidente de coche

El West Ham United ha decidido no renovar el contrato de Michail Antonio y dejarle libre ocho meses después del accidente de coche en el que el delantero se fracturó la pierna, según informó el club en un comunicado.

El internacional con Jamaica, de 35 años, sufrió un accidente de coche en diciembre de 2024 que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta este verano, cuando ha disputado varios partidos con su selección, además de con el filial del West Ham.

En su carrera con los 'Hammers', Antonio disputó 323 partidos, marcó 83 goles y levantó la Liga Conferencia de 2023 con la que el club londinense cortó la sequía de 43 años sin títulos.

Aunque aún no ha tomado la decisión de si retirarse o continuar jugando al fútbol, se espera que el West Ham le ofrezca un puesto dentro del club una vez finalice su carrera deportiva.

"Michail siempre será una figura muy querida y respetada en la familia del West Ham United. Como ha sido el caso desde diciembre, el club continuará ayudándole y asistiéndole en su rehabilitación, ofreciéndole acceso a entrenamientos y cuidados médicos si los necesitara", dijo el West Ham en un comunicado.