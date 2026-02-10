El West Ham no se corta un pelo ante el United

No era un partido cualquiera para el Manchester United en su visita al West Ham de Paco Jémez. Sumado a la racha positiva que acumulaban desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, su equipo también se jugaba el destino de la cabellera de Frank Ilett, el aficionado que prometió no cortarse el cabello hasta que el United no llegara a las cinco victorias consecutivas en la Premier League. La cuenta estaba en cuatro... y así se quedó, a pesar del agónico tanto de Sesko que valió para el 1-1 final.

Bromas aparte, con un espíritu renovado, los visitantes buscaban mantener su buena racha. No contaban, eso sí, con medirse a un West Ham también revitalizado, curiosamente desde la llegada de Jémez al banquillo de Nuno Espirito Santo: tres victorias en los últimos cuatro partidos y los puestos que marcan la salvación cada vez más cerca.

Frank Ilett, el aficionado del United que no se cortará el pelo hasta que ganen cinco partidos seguidos / Albert Gracia

Fruto de esa necesidad de mantenerse en buenos números, la prudencia se apoderó de ambos en la primera parte. El mayor peligro lo creaba un Crysencio Summerville que descolocaba a la zaga rival cada que tenía oportunidad, aunque Lammens bajo palos supo sostener a los mancunianos en la capital. Y en ceros se marcharon a vestuarios para, tras el descanso, dirimir su suerte.

Golpe de Soucek, respuesta de Sesko

Poco tardó el West Ham en inclinar la balanza a su favor tras saltar para la segunda parte. En los pies de Tomas Soucek encontró el 1-0 el cuadro 'Hammer', tras un centro de costado de Bowen que remató el centrocampista checo entre las piernas de Lammens. Pelos de punta en el United.

Mainoo en una acción de partido / MUFC

Se decidió el equipo de Carrick a cargar con todo el área de Hermansen para el empate. Y fue así como Kobe Mainoo conectó un centro perfecto, directo a la cabeza de Casemiro. El brasileño plantó un cabezazo imposible para el danés, estático ante el 1-1. ¿Su problema? El VAR: desde la asistencia en vídeo captaron que estaba en fuera de juego, dando aviso a Simon Hooper para que el tanto no subiera al marcador.

El mazazo parecía sepultar la esperanza de un empate que se iba alejando con cada ladrillo que plantaba Nuno en su zaga. Lo intentaron Zirkzee y Sesko, ingresados sobre el final para derribar el muro del West Ham. Precisamente, el segundo fue el héroe, poniendo la punta del pie al 96' para hacer bueno el centro de Mbeumo y rescatar un punto clave, pero no suficiente para dar trabajo al peluquero de Ilett. Deberá esperar.