El West Ham confía en Todibo

En el este de Londres se respiraba cierta nostalgia. Echaban muchísimo de menos los aficionados hammers a un Jean-Clair Todibo que se rápidiamente se ganó a todo un London Stadium que se 'enamoró' de su personalidad y carácter tanto dentro como fuera de los rectángulos de juego. Una lesión muscular se interpuso en su camino, pues se retiró del Etihad Stadium entre algodones, poco después de pasar por vestuarios. Y se llegó a perder hasta seis partidos más (Aston Villa - FA Cup - Fulham, Crystal Palace, Aston Villa - Premier -, Chelsea y Brentford). Por lo tanto, aún no se había llegado a poner a las órdenes de Graham Potter. Con Julen Lopetegui tuvo sus más y sus menos, llegando incluso a protagonizar un encontronazo en el descanso de la visita del Arsenal. Después de la tempestad, vendría la calma.

Jean Clair-Todibo arrancó el curso, el primero en el West Ham (cedido por el Niza con opción de compra que se activa en junio de 2025) siendo intocable en el esquema de Julen Lopetegui. Sin embargo, a raíz de ese encontronazo, se cayó del once. Recriminó en el vestuario algunas de las decisiones tácticas, viendo el desastre defensivo que su equipo estaba cuajando ante el Arsenal. No fue convocado para el siguiente compromiso, ante el Leicester City, disputó apenas dos minutos ante el Wolverhampton y tampoco entró en la lista en la visita al Vitality Stadium. Estaba algo tocado, sufría ciertas molestias en la ingle y por ello no había podido participar en el equipo.

Todibo está cedido por el Niza hasta junio de 2025 / @jctodibo

UN REGRESO TRIUNFAL

Ya recuperado, sería titular en uno de los siguientes tres partidos (Southampton), e ingresaría al descanso de la dura derrota ante el Liverpool, cuando el marcador era de 0-3. Aparentemente, Mavropanos le había comido la tostada y debía volver a ganarse el puesto. La oportunidad le llegó en el Etihad, frente a un City revivido que fue muy superior, un partido en el que Todibo no pudo lucirse. Por si fuera poco, abandonó el césped, visiblemente renqueante, en el minuto 53, para dejar su sitio al griego.

Todibo, festejando con Bowen / @jctodibo

Y, como comentábamos, no tuvo más remedio que pasar por la enfermería y dejar de contar para Graham Potter, que cogió el relevo de un destituido Lopetegui el pasado 9 de enero. Su regreso estaba al caer y, al fin, se vistió de corto ante, precisamente, el cuadro de Mikel Arteta. Titular y victoria (0-1). Impacto inmediato, el suyo. Venía el West Ham de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, y su presencia en la zaga se notó una barbaridad, aportando esa tranquilidad y finura con balón, y muchísima solidez y contundencia atrás. Reapareció y el conjunto hammer encadenó dos clean sheets. Siete en todo el curso, estando en seis de ellos el galo más de 45 minutos sobre el césped.

Todibo, tranquilo y muy fino con balón / @jctodibo

32 MILLONES AL NIZA (OCHO PARA EL BARÇA)

Se lució en la visita del Leicester. En 66 minutos - necesita coger ritmo y sensaciones - registró un 91% de acierto en el pase, dio 10 entregas a la zona de tres cuartos, recuperó cuatro balones, cortó otros dos y no fue regateado. Y, ahora que está mostrando su verdadero nivel, la dirección deportiva West Ham respira con cierta tranquilidad.

Todibo, en su último partido con el Barça / Agencias

Deberá abonar 32 millones de euros al Niza en verano, después de que su obligación de compra se activara tras cinco titularidades en la Premier League. "Finalmente comenzó a demostrar lo bueno que es el sábado", dijo el portavoz del West Ham a Hammers News. El Barça, por lo tanto, saldrá ganando: se llevará los ocho millones por ese 20% que le corresponde.